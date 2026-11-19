Reacția CEO-ului SpaceX vine după ce președintele ucrainean a acuzat compania de o decizie „politică” prin impunerea unor noi restricții de viteză asupra sistemului Starshield.

Elon Musk a respins categoric miercuri afirmațiile lui Volodimir Zelenski privind funcționarea rețelei militare de comunicații prin satelit în Ucraina, potrivit CNBC.

„Nu este adevărat. Nu vreau să vă iau prin surprindere, dar Zelenski nu spune întotdeauna adevărul”, a declarat Elon Musk, într-un interviu video acordat din China, în cadrul conferinței DealBook Summit, organizate de The New York Times.

Presat de moderator să clarifice dacă se referă la faptul că liderul ucrainean nu spune întotdeauna adevărul, șeful SpaceX a insistat că președintele de la Kiev „minte” în legătură cu restricțiile impuse sistemului Starshield.

„Ceea ce încerc să vă spun este că Zelenski solicită, de fapt, utilizarea sateliților comerciali Starlink pentru operațiuni militare, iar noi am refuzat să facem acest lucru, așa cum am procedat încă de la începutul acestui conflict. Punct”, a spus miliardarul american.

Musk a explicat că Starlink este un serviciu comercial și nu este destinat să fie folosit ca „armă de război”. El a mai spus că orice misiune militară ofensivă trebuie să folosească rețeaua Starshield, sistemul dezvoltat de SpaceX, dar deținut și controlat de guvernul Statelor Unite.

„Orice acțiune întreprinsă prin Starshield depinde de Departamentul Războiului”, a adăugat Musk, făcând referire la Departamentul Apărării al SUA.

Disputa Kiev-SpaceX

Săptămâna trecută, Volodimir Zelenski a anunțat că limitările de viteză au fost reintroduse de-a lungul întregii linii a frontului și în teritoriile ocupate.

Liderul de la Kiev a avertizat că această măsură îngreunează grav apărarea antiaeriană a Ucrainei, deoarece sistemele de interceptare nu mai pot ajunge din urmă dronele rusești Shahed propulsate cu reacție.

De asemenea, Zelenski a acuzat direct SpaceX că nu spune adevărul atunci când susține că este vorba doar despre o „problemă tehnică”.

Disputa a izbucnit inițial în luna octombrie, când Elon Musk a susținut pe platforma X că orice limitare asupra rețelei militare este decisă exclusiv de Pentagon și de președintele Donald Trump.

Ulterior, The Wall Street Journal a relatat, citând oficiali americani, că șeful SpaceX ar fi ordonat personal restricțiile, după ce armata ucraineană a folosit rețeaua pentru atacuri ofensive cu drone.

Donald Trump a negat luni că ar fi dispus vreo restricție asupra sistemului de sateliți folosit de Ucraina, precizând că nici nu avea cunoștință despre aceste limitări.