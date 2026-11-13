Zelenski spune că restricțiile privind Starshield sunt încă în vigoare și afectează operațiunile militare din Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că restricțiile de viteză impuse sistemului american Starshield, versiunea militară a serviciului de internet prin satelit Starlink al SpaceX, sunt în continuare în vigoare, afectând capacitatea armatei ucrainene de a desfășura operațiuni pe teritoriul țării, potrivit Reuters.

„Din păcate, restricțiile de viteză se mențin de-a lungul întregii linii a frontului și în teritoriile Ucrainei ocupate temporar”, a spus Zelenski în mesajul său video transmis vineri seară.

„Mă aștept ca Ministerul Apărării și Ministerul de Externe, împreună cu toate structurile relevante din Statele Unite, să găsească o soluție la această problemă”, a adăugat liderul ucrainean.

Zelenski anunțase joi că restricțiile de viteză impuse serviciului Starshield au fost reintroduse. Liderul de la Kiev a declarat că restricțiile au afectat, timp de mai multe zile, operațiunile militare ucrainene de-a lungul întregii linii a frontului și în teritoriile ocupate de Rusia.

El a mai spus că armata ucraineană a investigat perturbările și a ajuns la concluzia că nu este vorba despre erori tehnice întâmplătoare, ci despre restricții sistematice.

„Pentru noi, acest lucru înseamnă, înainte de toate, o îngreunare semnificativă a interceptării dronelor rusești propulsate cu reacție”, a declarat Zelenski.

„Din păcate, au avut deja loc atacuri care au reușit să își atingă țintele, deoarece sistemele noastre de interceptare nu pot atinge viteze suficient de mari și nu reușesc să intercepteze dronele la timp”, a mai transmis acesta.

Zelenski a avertizat că restricțiile ajută Rusia să desfășoare atacuri mai precise și provoacă noi pierderi de vieți omenești în rândul ucrainenilor.