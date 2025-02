Elon Musk le cere funcționarilor federali să dea un raport de activitate recentă sau riscă să-și piardă jobul. „Ce aţi făcut săptămâna trecută?”

Elon Musk, care conduce Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) creat de administrația Trump, a anunţat sâmbătă că funcţionarii federali vor trebui să dea socoteală pentru activitatea lor recentă sau riscă să îşi piardă locul de muncă, relatează AFP, citată de News.ro.

„În acord cu preşedintele Donald Trump, toţi angajaţii federali vor primi în scurt timp un e-mail pentru a afla ce au făcut săptămâna trecută”, a transmis miliardarul pe reţeaua sa socială X.

„Lipsa de răspuns va fi considerată o demisie”, a continuat Musk.

Consistent with President @realDonaldTrump’s instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.



Failure to respond will be taken as a resignation.