Elon Musk, replici cu scântei cu noul primar al New Yorkului, după numirea unei femei la șefia pompierilor

Zohran Mamdani și Elon Musk. Sursă: Profimedia

Miliardarul Elon Musk l-a criticat dur pe primarul ales al New Yorkului, Zohran Mamdani, după desemnarea pe care a făcut-o la șefia Departamentului de Pompieri al orașului. Replica a venit imediat.

Șeful Tesla l-a mustrat sâmbătă pe Mamdani, pentru că a ales o femeie fără experiență operațională în domeniul stingerii incendiilor ca șef al Departamentului de Pompieri al orașului New York (FDNY), relatează Fox News.

„Oamenii vor muri din cauza asta”, a scris miliardarul care a lucrat în administrația Trump, pe X. „Experiența dovedită contează când sunt în joc vieți omenești.”

Din perspectiva lui Musk, multiplele decenii de experiență nu par a fi suficiente. Fostul șef al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală e nemulțumit față de noua numire , în ciuda faptului că reședința sa principală nu se află în orașul supranumit The Big Apple, ci în Boca Chica, Texas.

Mamdani, care va prelua funcția la 1 ianuarie, a numit-o săptămâna aceasta în funcția de comisar pe Lillian Bonsignore, o veterană cu 31 de ani de experiență în Depatamentul de Pompieri din New York (FDNY), care a condus operațiunile Serviciilor medicale de urgență (EMS) în timpul pandemiei de COVID-19. Ea s-a pensionat în 2022.

Primarul ales al New Yorkului Zohran Mamdani și Lillian Bonsignore sunt fotografiați în timpul unei conferințe de presă în care s-a anunțat numirea acesteia în funcția de viitor comisar al FDNY, marți, 23 decembrie 2025. Sursă foto: TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

EMS (Serviciile medicale de urgență) este o divizie din cadrul Departamentului de Pompieri din New York (FDNY), care înglobează serviciul de ambulanță și personalul medical de urgență, consideat o componentă crucială

„Prima femeie care a obținut gradul de 4 stele în istoria FDNY, ea se alătură echipei noastre în calitate de comisar FDNY pentru a aduce în această administrație experiența sa în gestionarea crizelor și expertiza operațională”, a scris Mamdani marți pe X.

Bonsignore va fi a doua femeie care va ocupa această funcție.

Mamdani i-a răspuns rapid lui Musk pe X. „Experiența contează, de aceea am numit persoana care a petrecut mai mult de 30 de ani la EMS. Știi, serviciul care răspunde la cel puțin 70% din toate apelurile primite de FDNY?”, a scris primarul ales al New Yorkului.

Numirea lui Bonsignore, care face parte din comunitatea LGBTQ+, a înfuriat și alți membri ai extremei drepte, inclusiv senatorul din Texas, Ted Cruz, care a scris pe rețelele de socializare „o idee grozavă… dacă nu cumva izbucnește un incendiu”, iar podcasterul Megyn Kelly a declarat „o luăm de la capăt”, reflectând că numirea ei a fost legată de inițiativele privind Diversitatea, Echitatea și Incluziunea, pe care administrația Trump încearcă să le desființeze.

