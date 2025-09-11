Elveția a inclus aur în planul cu care vrea să-l convingă pe Donald Trump să renunțe la taxele vamale împotriva ei

Elveția va propune administrației Trump ca industria sa auriferă să construiască o rafinărie în Statele Unite sau să își mărească acolo capacitatea de procesare, ca parte a unui plan de obținere a reducerii taxelor vamale impuse de Washington, au declarat pentru Reuters două surse familiare cu planul.

Președintele Donald Trump a impus pe 7 august taxe vamale de 39% pentru importurile de bunuri elvețiene, din cauza deficitului comercial al SUA cu Elveția, care își eliminase propriile tarife industriale la începutul anului trecut.

Acest deficit comercial cu Elveția s-a datorat în principal exporturilor elvețiene de substanțe chimice și produse farmaceutice, precum și de aur. De la intrarea în vigoare a taxelor vamale, guvernul elvețian și sectorul privat au lucrat împreună pentru a redacta un plan în vederea reducerii lor.

Elveția este un important rafinator de aur, iar o parte a planului prevede ca industria aurului să își sporească capacitatea de rafinare în SUA pentru a ajuta la echilibrarea fluxurilor comerciale.

Aceasta ar însemna construirea unei rafinării sau investirea în capacități suplimentare în SUA, potrivit surselor Reuters care au cerut protecția anonimității din cauza naturii delicate a subiectului.

Guvernul Elveției nu a dorit să comenteze informațiile

Ministerul Economiei din Elveția a declarat că negocieri confidențiale cu Statele Unite au loc la diferite niveluri și că nu comentează asupra lor.

Christoph Wild, președintele asociației elvețiene a metalelor prețioase ASFCMP, a refuzat să comenteze dacă se va construi sau nu o rafinărie. Însă el a spus că, atât timp cât aurul contribuie la creșterea deficitului, industria trebuie să exploreze modalități de a preveni acest lucru.

„Acest lucru ar putea însemna chiar satisfacerea cererii americane direct din interiorul Statelor Unite”, a declarat el.

Ministrul Economiei din Elveția, Guy Parmelin, a avut vinerea trecută ceea ce el a numit la momentul respectiv „discuții constructive” cu principalii oficiali economici ai lui Trump. Potrivit surselor Reuters, planul legat de aur era deja pe masă atunci, iar negocierile dintre cele două țări vor continua.

Elveția a lucrat la prezentarea unei propuneri pentru Trump, care include atât cheltuieli pentru bunuri americane, cât și investiții suplimentare în Statele Unite.

Industria farmaceutică, un „ghimpe” în negocierile comerciale dintre SUA și Elveția

Pentru reducerea deficitului cauzat de sectorul farmaceutic, obiectivul este ca firmele elvețiene să acopere întreaga cerere americană cu produse fabricate în Statele Unite, afirmă sursele Reuters.

Aceasta ar putea include chiar și o producție suplimentară suficientă pentru a permite companiilor farmaceutice elvețiene să exporte din SUA.

Elveția speră ca, în acest fel, companiile sale farmaceutice să fie exceptate de la eventualele taxe vamale suplimentare rezultate dintr-o investigație separată a Washingtonului, despre dependența SUA de producția externă de medicamente și potențialul acesteia de a amenința securitatea națională.

Asociația industriei farmaceutice din Elveția, Interpharma, a susținut că, odată incluse și serviciile, nu există de fapt un deficit al SUA și că încercarea de eliminare a decalajului comercial de bunuri în detrimentul companiilor farmaceutice ar afecta economia Elveției.

Totuși, asociața admite că există o tendință de deservire a marilor piețe printr-o producție mai localizată, dar că creșterea capacității în SUA ar afecta probabil rolul Elveției de centru farmaceutic.

Guvernul elvețian intenționează, de asemenea, să sporească achizițiile de bunuri militare americane și să permită Statelor Unite să vândă mai mult gaz natural lichefiat către și prin Elveția.

Sursele Reuters mai afirmă că, pentru a ajuta la echilibrarea comerțului, planul prevede ca firmele elvețiene să înregistreze mai multe tranzacții energetice prin Elveția, în loc de Londra.