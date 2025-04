Cum a calculat de fapt administrația Trump noile taxe vamale pentru întreaga lume și ce reprezintă cartoanele cu care președintele a defilat în „Ziua Eliberării”

Donald Trump a susținut în anunțul său de miercuri că nivelul taxelor vamale cu care a lovit statele din întreaga lume reflectă barierele de diverse tipuri impuse de fiecare țară asupra bunurilor americane. Dar a devenit evident că taxele reflectă mai degrabă deficitul relativ comercial al Americii cu fiecare țară în parte, spun economiștii citați de New York Times și BBC.

În ziua în care a prezentat lista de taxe vamale care vizează majoritatea partenerilor comerciali ai SUA, Donald Trump a subliniat în mod repetat că taxele impuse fiecărei țări sunt reciproce – reflectând barierele tarifare și non-tarifare pe care aceștia le-au impus bunurilor americane.

Oficialii americani nu au dat inițial detalii despre metodologia din spatele acestor calcule, dar un posibil răspuns a apărut mai târziu miercuri.

Noua rată de taxare a importurilor din fiecare țară, scrie New York Times, pare să fie obținută printr-un calcul simplu. Oficialii SUA au luat deficitul comercial pe care America îl are cu țara respectivă și l-au împărțit la exporturile pe care țara respectivă le-a trimis în Statele Unite.

Apoi, pentru că Trump a spus că a fost „amabil”, numărul final obținut a fost redus la aproximativ jumătate.

Primul care a observat acest lucru, într-o postare pe X, a fost James Surowiecki, un specialist în domeniul financiar și autor de cărți, care scrie pentru The Atlantic și The New Yorker.

„Tocmai mi-am dat seama de unde provin aceste rate tarifare false. Ei nu au calculat de fapt ratele tarifare + barierele netarifare, așa cum spun că au făcut. În schimb, pentru fiecare țară, au luat doar deficitul nostru comercial cu țara respectivă și l-au împărțit la exporturile țării către noi”, a observat acesta.

Just figured out where these fake tariff rates come from. They didn't actually calculate tariff rates + non-tariff barriers, as they say they did. Instead, for every country, they just took our trade deficit with that country and divided it by the country's exports to us.



