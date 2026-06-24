Elveția a luat o măsură inedită în timpul valului de căldura: „Este fantastic”

Vârstnici încearcă să se refugieze de căldura la Zurich, FOTO: Laurent Cipriani / AP / Profimedia

Daniel Gillieron, în vârstă de 82 de ani, s-a așezat pe scaunul său în cinematograful Nord-Sud din Geneva, așteptând cu nerăbdare perspectiva unui film gratuit și a unei porții prelungite de aer condiționat, în timp ce un val de căldură cuprindea străzile de afară, relatează Reuters.

El este unul dintre sutele de persoane cu vârsta de peste 65 de ani care au luat cu asalt proiecțiile gratuite organizate de autoritățile regionale și cinematografe în timpul zilei pentru a le oferi seniorilor o pauză de la căldură.

Potrivit agenției meteorologice MeteoSuisse, temperaturile din oraș ar urma să ajungă până la 36 de grade Celsius în această săptămână.

„Cu cât este mai cald, cu atât cinematograful devine mai mult un loc de refugiu”, a declarat pentru Reuters Laurent Dutoit, administratorul a trei dintre cinematografele participante la inițiativă.

Sute de vârstnici elvețieni au profitat deja de ofertă

Potrivit acestuia, în jur de 650 de persoane au profitat de ofertă de joia trecută până în prezent.

„Este fantastic, pentru că ne permite nu doar să ieșim din casă și să mergem la cinematograf, ci și să stăm într-o sală cu aer condiționat… și să ne simțim bine”, a spus Gillieron.

Luna iunie este pe cale să devină una dintre cele mai călduroase înregistrate vreodată în Elveția, pe fondul valului de căldură care a cuprins Europa. Temperaturile maxime din timpul zilei au urcat până la 35 de grade Celsius în zonele de câmpie, iar în unele regiuni au depășit 36 de grade Celsius.

„Acest lucru evidențiază cu adevărat caracterul excepțional al acestui val de căldură, care este… foarte lung și destul de intens”, a declarat meteorologul MeteoSuisse Elie Kirchner.

Valul de căldură a venit și mai devreme decât de obicei. În mod normal, temperaturile ating valori foarte ridicate în Elveția în a doua jumătate a lunii iulie și în prima jumătate a lunii august.