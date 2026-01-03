Elveția i-a pus sub urmărire penală pe proprietarii barului în care 40 de oameni au murit în incendiul devastator de Anul Nou

Cei doi administratori ai barului „Le Constellation” în care un incendiu izbucnit de Revelion a ucis cel puțin 40 de persoane au fost plasați sub anchetă penală, au anunțat procurorii elvețieni citați de The Guardian.

Cuplul francez Jacques și Jessica Moretti, care sunt și proprietarii barului Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, sunt suspectați sunt ucidere din culpă, vătămarea corporală din culpă și incendiere din culpă, a precizat într-un comunicat remis sâmbătă biroul procurorilor din cantonul Valais.

Anchetatorii cred că artificiile de tip „fântână”, montate pe sticle de șampanie și ținute prea aproape de tavan, au provocat incendiul mortal.

O înregistrare video care era distribuită vineri pe rețelele de socializare părea să arate tavanul subsolului unde avea loc petrecerea de Anul Nou, aparent placat cu panouri din spumă pentru izolare fonică, luând foc în timp ce artificiile erau ținute ridicate.

„O anchetă penală a fost deschisă noaptea trecută împotriva celor doi administratori ai barului”, au declarat poliția și biroul procurorului public din cantonul elvețian sud-vestic Wallis.

Autoritățile au amintit că „prezumția de nevinovăție se aplică până la pronunțarea unei condamnări definitive”.

Elveția continuă ancheta privind izbucnirea incendiului din stațiunea Crans-Montana

Acestea plănuiesc să verifice dacă materialul de izolare fonică de pe tavan respecta reglementările și dacă lumânările erau permise pentru utilizare în bar.

Procesul de identificare a morților și răniților a continuat sâmbătă, în timp ce rudele așteptau, disperate după vești.

Oficialii au declarat că vor examina și alte măsuri de siguranță din incintă, inclusiv existența stingătoarelor de incendiu și a căilor de evacuare. Procurorul-șef al regiunii a avertizat că sunt posibile urmăriri penale dacă se constată vreo încălcare a legii.

Principalul responsabil pentru securitate din regiunea Valais, Stéphane Ganzer, a declarat sâmbătă pentru postul public de radio SRF că „un accident de o asemenea amploare, cu un incendiu în Elveția, înseamnă că ceva nu a funcționat – poate materialele, poate organizarea la fața locului”. El a adăugat: „Ceva nu a funcționat și cineva a făcut o greșeală, sunt sigur de asta”.

Însă Nicolas Féraud, care conduce municipalitatea din Crans-Montana, a declarat pentru postul de radio RTS că este convins că verificările efectuate la bar nu au fost superficiale, a relatat postul de radio.