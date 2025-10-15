Elveția va ține un referendum pe o taxă de 50% pentru marile averi. Reacția unui bancher de rang înalt

Referendumul care se va ține în Elveția pe propunerea de a impune o taxă de 50% asupra averilor moștenite de peste 50 de milioane de franci elvețieni (53,7 milioane euro) va fi probabil respins de alegători, potrivit unui sondaj publicat miercuri și citat de Reuters.

Două treimi dintre respondenți au spus că se opun inițiativei care vizează strângerea de fonduri pentru combaterea schimbărilor climatice, doar 31% fiind în favoarea acesteia, potrivit sondajului realizat în perioada 8-9 octombrie pe un eșantion de 11.178 de persoane din Elveția de către grupurile media 20 Minuten și Tamedia.

Referendumul va avea loc pe 30 noiembrie.

În prezent, aproximativ 2.500 de contribuabili din Elveția dețin active în valoare de peste 50 de milioane de franci, potrivit autorităților fiscale elvețiene, cu o avere totală de aproximativ 500 de miliarde de franci.

Dacă va fi adoptată, propunerea ar duce, teoretic, la venituri fiscale suplimentare de 4 miliarde de franci.

Socialiștii spun că bogații poluează enorm

Aceste venituri ar trebui investite în proiecte de reducere a impactului schimbărilor climatice, potrivit organizației socialiste Juso, practic secția de tineret a Partidului Social-Democrat, cea care a lansat inițiativa.

Liderul JUSO, Mirjam Hostetmann, a susținut că persoanele foarte bogate distrug cel mai mult clima prin consumul lor de lux.

„Cele mai bogate 10 familii din Elveția produc împreună la fel de multe emisii ca 90% din populația elvețiană. Nu se poate ca populația generală să suporte costurile”, a spus ea.

Ar fi o „bombă nucleară” pentru economia Elveției

Propunerea a stârnit critici aspre din partea liderilor din mediul de afaceri și a declanșat avertismente că ar putea provoca un exod al persoanelor bogate din Elveția, reducând veniturile fiscale totale.

Un bancher de rang înalt a spus că o astfel de măsură ar fi o „bombă nucleară” pentru Elveția.

Guvernul a îndemnat alegătorii să respingă inițiativa.

„Inițiativa ar reduce considerabil atractivitatea Elveției pentru persoanele bogate”, a declarat săptămâna aceasta ministrul elvețian al finanțelor, Karin Keller-Sutter.