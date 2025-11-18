Emil Boc a lipsit peste un an din Primăria Cluj în ultimii cinci ani: 166 de deplasări interne și externe / „Coordonez activitatea non-stop și atunci când sunt plecat” 

Emil Boc, primarul PNL al municipiului Cluj-Napoca, a lipsit din instituția pe care o conduce 412 zile din cele 1.180 de zile lucrătoare din perioada octombrie 2020 – iunie 2025, arată un calcul făcut de site-ul Public Records, făcut pe baza datelor solicitate de la Primărie.

În ultimii cinci ani, primarul Emil Boc și-a delegat de 54 de ori atribuțiile către viceprimari, administratorul public și directori din primărie, sarcinile ajungând la 15 oameni-cheie din instituție, potrivit datelor obținute de jurnaliști.

Edilul a avut, în toată această perioadă 166 de deplasări externe și interne, peste o treime având legătură cu Asociația Municipiilor din România, unde Boc este acum președinte executiv.

A ajuns și în Japonia, cu profesorii de la UBB

Primarul din Cluj-Napoca a ajuns la Paris, Marsilia, Strasbourg, Rotterdam, Luxemburg, Praga, Insulele Canare, Zagreb ca membru al Comitetului European al Regiunilor (CoR) – o structură europeană consultativă care formulează opinii cu privire la noile acte legislative cu impact asupra regiunilor și orașelor.

În alte cazuri a avut deplasări ca membru al Partidului Popular European.

A călătorit și în Japonia, la Tokyo, într-o delegație cu profesori din Universitatea Babeș-Bolyai.

În total, arată calculul Public Records, din cele 1.180 de zile lucrătoare din perioada menționată, Emil Boc a lipsit 412 zile, adică aproape un an și două luni. Jurnaliștii au exclus din calcul zilele libere legale, punțile pentru bugetari și cele 19 zile de concediu ale edilului.

Datele transmise de Primărie cu privire la deplasările lui Emil Boc au venit la jurnaliștii care le-au solicitat cu precizarea că „în perioada deplasărilor, domnul primar a semnat digital acte administrative și a participat/organizat întâlniri online sau telefonic”.

Emil Boc: „Faptul ca semnez digital îmi permite să îmi exercit atribuțiile legale oriunde mă aflu”

Contactat de Public Records și confruntat cu datele, Emil Boc spune în primă fază că „informația este exagerată deliberat”. Când jurnaliștii îi spun că au calculat exclusiv pe baza datelor din primărie, edilul declară că au fost multe cazuri când a plecat la prânz sau după-masă în deplasări și a fost „cel puțin o jumătate de program în Cluj”.

Primarul spune că, și atunci când este plecat, „analizez și semnez digital zeci de documente. Coordonez activitatea administrativă non stop și atunci când sunt plecat din Cluj, utilizând instrumentele digitale și de comunicare online”.

„Delegarea de atribuții este firească în baza legii, și asta o face fiecare primar, indiferent că pleacă sau nu în străinătate. Faptul ca semnez digital îmi permite să îmi exercit atribuțiile legale oriunde mă aflu”, a mai transmis Boc.

Acesta mai precizează că a participat la toate ședințele de consiliu local și doar la câteva dintre ele a fost în format online.

„Am organizat conferințe de presă ori de câte ori au fost subiecte importante de comunicat. M-am adaptat erei social media cu o comunicare multiplă pe rețelele sociale”, a mai răspuns.

Emil Boc a devenit pentru prima dată primar al Clujului în anul 2004. A fost reales și în 2008, dar a plecat din fruntea Primăriei pentru funcția de premier. Din 2012 s-a întors în fotoliul de primar.

Câte deplasări fac alți primari

Pentru a face o comparație, Public Records a contactat și alte primării de orașe mari din țară pentru a afla despre deplasările edililor.

Au primit răspuns de la Primăria Oradea, care a transmis că edilul Florin Birta a fost plecat 166 de zile lucrătoare în deplasări, iar 102 zile în concediu de odihnă.

Primarul din Timișoara, Dominic Fritz, a lipsit 104 zile lucrătoare în perioada octombrie 2020 – iunie 2025.

Primăria Brașov a fost condusă de doi primari în perioada analizată – George Scripcaru și Allen Coliban. Cei doi au fost plecați în deplasări, în total, doar 50 de zile lucrătoare. Au lipsit 74 de zile pentru că erau în concediu de odihnă.

Primăria București ne-a transmis că fostul primar Nicușor Dan a fost plecat în trei deplasări.

Mai multe detalii, pe Public Records.