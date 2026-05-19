Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață. Bărbatul din Mureș, acuzat de uciderea iubitei, este de negăsit de aproape un an

Tribunalul Mureș l-a condamnat marți pe Emil Gânj la pedepsele maxime prevăzute de lege pentru toate cele trei infracțiuni pentru care a fost trimis în judecată și a fost judecat în lipsă, potrivit soluției publicate pe portalul instanței. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

În urma contopirii pedepselor, Gânj a rămas cu o singură condamnare: detenția pe viață. El va trebui să plătească 510.000 de euro daune morale familiei femeii ucise. Bărbatul este dat dispărut de autoritățile române fiind căutat de aproape un an.

Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat, 7 ani de închisoare pentru distrugere prin incendiere și 3 ani de închisoare pentru profanare de cadavre.

În cazul detențiunii pe viață, legislația românească nu prevede spor de pedeapsă astfel că Gânj a rămas doar cu această condamnare. În cazul detenției pe viață, condamnatul poate beneficia de eliberare condiționată după ce execută 20 de ani din pedeapsă, potrivit Codului Penal.

Judecătorii i-au interzis lui Gânj ca timp de 5 ani după ce va ieși din închisoare să se apropie la o distanță mai mică de 100 de metri de rudele victimei, cărora instanța le-a menținut statutul de „părți civile vulnerabile”. Asta înseamă că „au dreptul de a solicita emiterea unui ordin european de protecție”, potrivit soluției pe scurt a instanței.

Crima din Miheșu de Câmpie

Pe 8 iulie 2025, în jurul orei 8:50, Emil Gânj, încălcând ordinul de protecţie ce fusese emis anterior pe numele său şi în favoarea victimei, Anda Gyurca a mers cu un topor la locuința fostei sale iubite.

Acolo, a distrus mai multe geamuri şi uşa de la intrare, a intrat în casă şi a lovit-o pe victimă cu toporul în cap, de mai multe ori, provocându-i decesul. Ulterior, bărbatul a stropit cadavrul victimei cu o substanţă inflamabilă şi i-a dat foc.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, are două condamnări la activ. Prima, în anul 2011, pentru omor calificat. Începuse să execute pedeapsa de 15 ani și 6 luni și urma să o încheie la anul, pe 4 ianuarie 2026. Dar a fost eliberat condiționat în 24 noiembrie 2020 de către Judecătoria Târgu Mureș.

În pofida căutărilor realizate în comun de polițiști și jandarmi, Gânj nu a fost găsit nici după zece luni de la comiterea crimei. Autoritățile au fost sesizate de mai multe ori de către cetățeni care au spus că au zărit un bărbat cu semnalmentele sale, dar niciuna din operațiuni nu s-a soldat cu capturarea sa.