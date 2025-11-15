Unde este Emil Gânj? Poliția nu îl găsește de patru luni pe criminalul Andei Gyurca

Emil Gânj, bărbatul dat în urmărire de Poliția Română, suspectat că în luna iulie și-a ucis fosta parteneră în vârstă de 23 de ani și a dat foc casei, în Mureș, nu a fost găsit nici acum de către autorități.

Arestat preventiv în lipsă, bărbatul este dat în urmărire generală. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş au anunțat pe 16 octombrie că l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv şi în lipsă, a inculpatului, cercetat pentru omor calificat, (cu premeditare şi de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor), distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu, şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie.

Probele administrate au relevat că în 8 iulie 2025, în jurul orei 8:50, Emil Gânj, persoană condamnată anterior definitiv pentru omor, încălcând ordinul de protecţie ce fusese emis anterior pe numele său şi în favoarea victimei, Anda Gyurca, a premeditat fapta, înarmându-se cu un topor şi mergând la locuinţa victimei. Acolo, a distrus mai multe geamuri şi uşa de la intrare, a intrat fără drept în casă şi a lovit-o pe victimă cu toporul în cap, de mai multe ori, provocându-i decesul.

Ulterior, bărbatul a stropit cadavrul victimei cu o substanţă inflamabilă şi i-a dat foc. Incendiul s-a propagat şi la alte bunuri din incinta imobilului cu risc de propagare la alte bunuri din curtea respectivă şi la imobilul învecinat, au precizat procurorii.

Recorder a publicat imagini cu un puternic impact emoțional din ziua în care Emil Gânj a venit peste Anda în casă, care suprind ultimele momente din viața tinerei.

„Anda Gyurca s-a stins, în văzul lumii și al autorităților, ucisă de către Emil Gânj, un recidivist cu care legea a fost mereu îngăduitoare. Deși a bătut-o, a amenințat-o, a răpit-o și a abuzat-o în repetate rânduri, bărbatul a reușit să scape mereu de consecințele faptelor sale”, notează publicața de investigații care a vrut să atragă atenția asupra unui fenomen pe care îl consideră neglijat de către autoritățile române.

Căutat de forțe impresionante

Presupusul criminal a fost căutat săptămâni în şir de forţe impresionante de poliţişti, însă nu a fost găsit nici până în ziua de azi.

Până acum, au fost audiaţi mai mulţi apropiaţi ai acestuia şi au avut loc mai multe descinderi la rude sau prieteni ai săi.

În vară, Poliţia chiar a anunţat că oferă o recompensă de 5.000 de euro pentru cine oferă informații care vor duce la prinderea lui Gânj, însă ofițerii au fost puși uneori pe piste false.

„Tatăl Andei Gyurca, victima omorâtă și incendiată de Emil Gânj, la luni distanță de la crimă și tot la fel de la momentul de la care poliția nu a reușit să-l prindă pe criminalul periculos, trage un semnal de alarmă despre cum parcă statul nici nu vrea să-l prindă pe Gânj”, a transmis avocatul familiei victimei, Adrian Cuculis.

Tatăl victimei a declarat că în Gara de Nord nu sunt afișe prin care este căutat suspectul în cazul crimei din Mureș, Emil Gânj.

Cuculis a precizat pentru HotNews că a depus o cere de strămutare la Tribunalul Mureș „având în vedere posibilele relații sau rude ale lui Gânj în organele de forță din județ”.

Emil Gânj, în vârstă de 37 de ani, este cunoscut ca o persoană violentă, are dosare de violenţă în familie şi a făcut închisoare pentru omor, fiind eliberat în urmă cu peste cinci ani, înainte de termen. El a fost condamnat pentru că a omorât un bărbat.