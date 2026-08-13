Emil Hurezeanu despre articolul pro-Georgescu din Newsweek și întrebările legitime ale românilor despre alegerile anulate

Fostul ministru de externe Emil Hurezeanu spune că articolul din Newsweek face parte din războiul hibrid dus de Rusia, dar insistă și pe responsabilitatea liderilor români care n-au explicat suficient anularea alegerilor.

„Suntem atacați pe toate fronturile”, a declarat Emil Hurezeanu, jurnalist și fost ministru de Externe, într-o intervenție de miercuri la Digi24 referindu-se la articolul de opinie din Newsweek în care autorul spunea că e nevoie de intervenția SUA în favoarea lui Călin Georgescu.

În opinia fostului șef MAE, editorialul din Newsweek este un simptom „aproape benign” al războiului nevăzut.

„Retragerea textului califică întregul caz”

„Este o formă de intruziune în paradigma războiului hibrid”, a declarat Emil Hurezeanu, într-o conversație la Digi24 cu prezentatorul TV Cosmin Prelipceanu. Fost ministru de Externe și fost ambasador al României la Berlin, Hurezeanu crede că retragerea textului de pe site, de parcă n-ar fi existat niciodată, „califică întregul caz”.

Hurezeanu a argumentat că, în opinia lui, episodul a făcut parte din peisaj format din „intoxicarea cu informații semi-adevărate, calomnia țintită, reaprinderea unor focare în colțurile cele mai neclare și mai benigne ale tabloului social, politic, economic în țările considerate ostile de Rusia”.

În opinia lui, indiferent dacă Dennis Portman există cu adevărat sau este invenția cuiva care dorește să spele imaginea lui Georgescu în Occident, articolul din Newsweek „joacă foarte bine cartea neutralității”. Hurezeanu spune că există însă argumente să observi că statul român a păstrat câteva dintre reflexele Securității și ale Partidului Comunist Român.

Hurezeanu a mai spus la Digi24 că opinia fantomă s-a dovedit un „supliment alimentar” nesperat pentru tabăra pro-Călin Georgescu din România, dar crede că susținătorii fostului candidat la președinție au tot dreptul să existe și să-și vadă nemulțumirile reflectate în paginile unei publicații internaționale precum Newsweek.

De altfel, a argumentat fostul demnitar, românii în general au nevoie în continuare de niște explicații mai precise despre „motivele profunde ale anulării turului 2” al alegerilor din 2024.

Incident izolat sau semnal de forță din SUA?

„Dacă ați ști câte explicații s-au dat și cât de greu trece în continuare acest subiect”, a continuat Emil Hurezeanu la Digi24, referindu-se la alegerile anulate.

Fostul ministru de externe fusese întrebat de Cosmin Prelipceanu dacă opinia din Newsweek nu reprezintă un semnal că administrația Trump n-a trecut nici astăzi peste episodul anulării alegerilor și că l-ar susține, în mod mascat, pe Călin Georgescu.

Însă invitatul lui Prelipceanu nu crede că apariția unei astfel de opinii, într-o publicație cu reputația Newsweek, ar trebui să îngrijoreze politicienii puterii de la București.

„Semnal de forță din SUA. Newsweek cere Washingtonului să apere procesul democratic din România și pe Călin Georgescu”, titrase miercuri, 12 august, un articol din presa ieșeană.

„Revista Newsweek nu este un oficios al Casei Albe”

„Să nu exagerăm importanța. Acest domn Portman, chiar dacă ar fi existat, nu reprezintă administrația americană. Sub nicio formă. Revista Newsweek nu este nici măcar un oficios al Casei Albe. Este una din publicațiile care, între noi fie vorba, a mai scăzut în importanță”, a conchis Hurezeanu.

HotNews a întrebat HotNews cine este Dennis Portman și dacă publicarea textului a fost plătită. Newsweek nu a spus dacă a fost plătit sau nu. Articolul nu era marcat ca publicitate. Articolul a dispărut de pe site-ul Newsweek.

Redactora-șefă, Jennifer H. Cunningham, a spus pentru HotNews că articolul a fost publicat „din neatenție” și că a fost eliminat pentru că „nu corespundea standardelor editoriale”.

Newsweek: reputație centristă, un activist pro-Trump custodele rubricii de opinii

Newsweek este percepută în Statele Unite, în general, drept o publicație „centristă”. Secțiunea de opinii găzduită de revistă a fost criticată în trecut pentru că ar favoriza atât vocile pro-Trump, cât și pe cele ale dreptei radicale din SUA.

Southern Poverty Law Center (SPLC), un ONG american specializat în apărarea libertăților civile și combaterea discriminării, a susținut în decembrie 2022 că editorialistul responsabil cu secțiunea de opinie a Newsweek, Josh Hammer, a promovat personaje controversate precum activistul Jack Posobiec, plus adepți ai narațiunii false – niciodată probată în instanțele de judecată americane – că alegerile din 2020 ar fi fost fraudate în defavoarea lui Donald Trump.

Josh Hammer, „editor-at-large” la Newsweek, este un activist conservator și pro-Trump din SUA care colaborează cu publicația americană din mai 2020.

Ce a spus editorul Newsweek România

Newsweek a publicat în ediția sa internațională articolul pe care l-a retras. Marca Newsweek are și o licență în România.

Sabin Orcan, deținătorul publicației Newsweek România, a scris pe Facebook joi că datorită lui a fost retras articolul. „Articolul a fost șters după ce le-am atras eu atenția colegilor de peste ocean”, a afirmat Orcan.