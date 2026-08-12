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Actualitate

HotNews a întrebat publicația Newsweek din SUA cine este autorul unui articol în care se cere ca „SUA să-l apere pe Călin Georgescu”. Articolul a fost scos de pe site: „A fost publicat din neatenție”

Răzvan Filip
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Jennifer H. Cunningham, redactora-șefă a Newsweek, a răspuns la întrebarea HotNews: „Un material trimis de un colaborator a fost publicat din neatenție pe Newsweek.com, în ciuda faptului că nu corespundea standardelor noastre editoriale. Articolul a fost eliminat imediat ce ne-au fost aduse la cunoștință îngrijorări referitoare la conținutul acestuia. Ne revizuim procedurile interne pentru a ne asigura că o astfel de situație nu se va mai repeta”.