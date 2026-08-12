HotNews a întrebat publicația Newsweek din SUA cine este autorul unui articol în care se cere ca „SUA să-l apere pe Călin Georgescu”. Articolul a fost scos de pe site: „A fost publicat din neatenție”

Jennifer H. Cunningham, redactora-șefă a Newsweek, a răspuns la întrebarea HotNews: „Un material trimis de un colaborator a fost publicat din neatenție pe Newsweek.com, în ciuda faptului că nu corespundea standardelor noastre editoriale. Articolul a fost eliminat imediat ce ne-au fost aduse la cunoștință îngrijorări referitoare la conținutul acestuia. Ne revizuim procedurile interne pentru a ne asigura că o astfel de situație nu se va mai repeta”.

Ce spunea articolul despre ce trebuie să facă SUA în România în urma alegerilor anulate?

Opinia a stârnit o dezbatere în România.

HotNews a fost curios și a întrebat Newsweek, o redacție veche de aproape un secol, cine este autorul. Răspunsul a venit repede.

Pe 11 august 2026, publicația americană Newsweek a publicat un articol de opinie în care autorul, Dennis Portman, își exprima opinia ca „SUA trebuie să apere democrația şi pe Călin Georgescu în România”.

Există în standardul de funcționare a redacțiilor acest serviciu public firesc: o publicație împărtășește opinii diferite publicului său.

Articolele de opinie sunt semnate de jurnaliști din redacție sau de contributori, oameni din afara redacției și care au diferite specialități.

Newsweek l-a prezentat pe Dennis Portman drept un scriitor preocupat de problemele drepturilor omului și ale democrației, stabilit la Londra.

HotNews i-a întrebat pe 12 august pe editorii Newsweek cine este autorul opiniei. Cronologic, s-au întâmplat următoarele. Într-o oră, articolul a dispărut de pe site. Iar Jennifer H. Cunningham, redactora-șefă a Newsweek, a transmis HotNews că opinia a fost eliminată după ce s-a constatat că nu corespundea standardelor editoriale.

Cum a început

Marți, 11 august 2026, la ora 14 pe Coasta de Est a Statelor Unite ale Americii cunoscutul site Newsweek a publicat o opinie pro-Călin Georgescu, în care un autor a argumentat că SUA are datoria morală de a apăra democrația românească, inclusiv prin sprijinirea fostului candidat la președinție.

Opinia din Newsweek a fost preluată și tradusă integral de mai multe publicații online din România. La 40 de minute de la apariția în SUA, Gândul a publicat-o sub titlul „Un autor londonez specializat pe drepturile omului cere, într-o celebră revistă americană, ca SUA să apere democrația şi pe Călin Georgescu în România”.

În România s-a stârnit o dezbatere

Câteva ore mai târziu, jurnalistul Florin Pușcaș de la site-ul stiripesurse a remarcat că „Dennis Portman nu apare însă ca jurnalist sau editorialist permanent al Newsweek, iar despre activitatea sa profesională există foarte puține informații publice ușor verificabile”,

„M-am uitat după acest om. Nu există”, constată pe Facebook și avocata Silvia Uscov, fostă membră AUR, demisionată din partid în iunie 2026.

Jennifer H. Cunningham, Newsweek: „A fost publicat din neatenție”

HotNews a contactat Newsweek, o redacție fondată în 1933 și care are sediul la New York. I-am rugat să spună publicului din România, prin intermediul HotNews, cine este Dennis Portman.

Printre destinatarii solicitării s-a numărat și redactora șefă a publicației americane, jurnalista Jennifer H. Cunningham.

La aproximativ o oră de la întrebarea din România, articolul semnat de Dennis Portman a dispărut de pe siteul publicației americane.

Apoi, Jennifer H. Cunningham, redactora șefă a Newsweek, a revenit cu un răspuns către HotNews.

Jurnalista din SUA a spus că „Un material trimis de un colaborator a fost publicat din neatenție pe Newsweek.com, în ciuda faptului că nu corespundea standardelor noastre editoriale”.

Jennifer H. Cunningham a adăugat că au scos textul de opinie: „Articolul a fost eliminat imediat ce ne-au fost aduse la cunoștință îngrijorări referitoare la conținutul acestuia. Ne revizuim procedurile interne pentru a ne asigura că o astfel de situație nu se va mai repeta.”

Ce spunea articolul

Eveniment organizat de susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, la Alba Iulia, 1 decembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / Dana Coțovanu



Articolul a fost intitulat „The US Should Defend Democracy – and Calin Georgescu – in Romania” („SUA ar trebui să apere democrația – și pe Călin Georgescu – în România”).

În articol, Portman susținea că SUA a sprijinit constant democrația românească și că în cazul anulării alegerilor din noiembrie 2024 ar trebui să intervină, pentru că nu a fost făcută proba influențării rezultatului.

Portman a spus că alegerile au fost anulate în urma unor evenimente de mare încărcătură: „Acuzațiile erau grave. O democrație nu poate rămâne indiferentă față de finanțarea ascunsă, publicitatea politică nedeclarată, atacurile cibernetice sau încercarea unui stat străin de a denatura informațiile puse la dispoziția alegătorilor. Însă o acuzație de interferență nu scutește o democrație de obligația de a explica – în limba engleză simplă sau în limba română simplă – de ce este necesară anularea alegerilor”.

El a insistat pe obligația autorităților de a explica publicului, lucru subliniat și în România.

„Democrația impune publicului să facă distincția între apărarea legală a unor alegeri și decizia de a anula un rezultat care nu este pe placul celor puternici”, a punctat autorul din Newsweek.

Articolul a spus că SUA nu trebuie să accepte dinspre România „un standard mai scăzut doar pentru că este importantă din punct de vedere strategic”.

„Aliații României ar trebui să judece acest episod nu în funcție de faptul dacă a produs un rezultat liniștitor din punct de vedere geopolitic, ci în funcție de faptul dacă procesul a restabilit încrederea publicului”, a mai spus Portman.

„Democrația nu își dovedește valoarea atunci când confirmă instinctele celor aflați la putere. Ea își dovedește valoarea atunci când instituțiile pot face față unui rezultat care nu le este pe plac, pot investiga amenințările în mod deschis și riguros și pot lăsa totuși alegerea politică finală în seama poporului. Pentru un aliat al SUA de pe flancul estic al NATO, acest lucru face parte din securitatea națională, iar America ar trebui să o spună, cu voce tare și fără rezerve”, și-a încheiat autorul textul de opinie.

Newsweek nu a explicat ce standarde nu a îndeplinit articolul pe care l-a eliminat.