Emisarii lui Donald Trump, o nouă vizită la Moscova. Calendarul întâlnirii cu Vladimir Putin nu este clar

Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, intenționează să se deplaseze la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit unor surse familiarizate cu subiectul, citate de Bloomberg News, relatează Reuters și Meduza.

Întâlnirea ar putea avea loc în această lună, deși planurile nu sunt definitive și calendarul ar putea fi modificat din cauza tulburărilor din Iran, conform agenției americane.

Reuters precizeacă că nu a putut verifica imediat informația. Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru Bloomberg că în prezent nu este programată o astfel de întâlnire.

Oficialii americani vor prezenta lui Putin și echipei sale ultimele propuneri de pace, scrie Bloomberg News, adăugând că discuțiile vor viza garanțiile de securitate din partea SUA și a Europei pentru respectarea oricărui acord, precum și reconstrucția Ucrainei după război.

Întâlnirea vine după declarațiile lui Trump de la începutul acestei luni, în care și-a exprimat frustrarea față de Putin cu privire la continuarea războiului în Ucraina, repetând că inițial crezuse că încheierea conflictului se va realiza ușor.

Witkoff și Kushner au călătorit la Moscova pentru a se întâlni cu Putin la începutul lunii decembrie 2025. Liderul de la Kremlin a numit întâlnirea necesară și utilă, menționând că propunerile americane de a pune capăt războiului conțineau puncte cu care Moscova nu este de acord.