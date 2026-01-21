Emisarul american Steve Witkoff și ginerele lui Trump se vor întâlni joi cu Putin

Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a anunțat că va călători joi la Moscova, alături de ginerele lui Trump, Jared Kushner, pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, transmite Reuters.

„Rușii sunt cei care cer această întâlnire. Cred că este o declarație semnificativă din partea lor”, a spus Witkoff, aflat la Davos, într-un interviu pentru CNBC.

„Intenționăm să discutăm despre pace, despre Ucraina și Rusia”, a detaliat Witkoff, adăugând că ginerele lui Trump, Jared Kushner, se va alătura discuțiilor joi.

„Sunt optimist, avem nevoie de pace”, a adăugat emisarul american.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că o întâlnire cu trimisul special al președintelui american este programată în programul președintelui rus Vladimir Putin.

„Ne așteptăm la un astfel de contact mâine, este în programul președintelui. Și va avea loc mâine”, a declarat Peskov, citat de TASS.

Anterior, Kremlinul a declarat săptămâna trecută că se pregătește să îi primească pe Witkoff și Jared Kushner la Moscova pentru discuții de pace privind Ucraina, dar că nu a fost stabilită încă o dată.

Principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat săptămâna trecută că discuțiile cu oficialii americani privind soluționarea conflictului cu Rusia vor continua în cadrul Forumului Economic Mondial, care se desfășoară săptămâna aceasta în stațiunea elvețiană Davos.