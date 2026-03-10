Unde este Mojtaba Khamenei? Televiziunea de stat iraniană îl celebrează, dar noul lider suprem nu a apărut încă public

Adunare pentru a sărbători numirea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem al Iranului, în Teheran, 9 martir 2026. Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mojtaba Khamenei, desemnat noul lider suprem al Iranului după ce tatăl său a fost ucis în atacul SUA-Israel asupra Iranului, nu a fost văzut în public de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Televiziunea de stat continuă să difuzeze materiale elogioase despre noul lider, însă fiul lui Ali Khamenei nu a emis până acum niciun mesaj public și nici nu există imagini recente cu acesta.

Presa de stat iraniană a anunțat pe 8 martie că forul de clerici Adunarea Experților din Iran l-a numit pe Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, în funcția de nou lider suprem al țării.

BBC a urmărit televiziunea de stat iraniană de la anunțul de duminică seară și a constatat că atmosfera de la televiziunea de stat a fost foarte festivă de la alegerea sa, cu toate că noul lider suprem nu a dat niciun semn public.

Posturile de televiziune de stat au relatat în ultimele zile că Mojtaba Khamenei este „veteran al războiului de Ramadan”, așa cum numește presa iraniană conflictul, dar fără să ofere detalii suplimentare cu privire la eventualele răni suferite în timpul războiului.

Pe lângă tatăl său, mama și soția lui Mojtaba Khamenei au fost, de asemenea, ucise în atacul SUA-Israel din 28 februarie de la Teheran.

Reuters relata, citând surse, că Mojtaba Khamenei nu se afla la Teheran în momentul atacului și a supraviețuit, dar locul exact unde se află nu a fost făcut public.

Ce spune Trump despre Mojtaba

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni pentru ziarul New York Post că „nu este mulţumit” de alegerea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem al Iranului.

Înainte de a fi ales, Israelul amenințase că orice lider suprem iranian ales să-i succeadă ayatollahul mort Ali Khamenei va fi „o ţintă de eliminat”.

Iranienii din interiorul țării care se opun sistemului au mărturisit pentru BBC că se așteaptă ca Mojtaba să continue politicile intransigente ale tatălui său.

Cine este Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei este unul dintre cei șase copii ai fostului ayatollah, ucis pe 28 februarie la vârsta de 86 de ani, după mai bine de trei decenii la conducerea statului.

Deși a fost considerat mult timp unul dintre favoriții pentru a-i succeda, Mojtaba a păstrat un profil discret, fiind văzut ca exercitând influență din culise.

În 2019, Statele Unite au impus sancțiuni contra lui Mojtaba Khamenei, afirmând că, deși nu deținea o funcție oficială, el îl „reprezenta” efectiv pe liderul suprem.

El este considerat apropiat de conservatori, în special datorită legăturilor sale cu Garda Revoluționară, armata ideologică a Republicii Islamice. Această relație datează de la angajarea sa într-o unitate de luptă la sfârșitul lungului război dintre Irak și Iran (1980-1988).

Atât tatăl său, cât și predecesorul său, fondatorul Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini, fără nicio legătură de rudenie, au criticat succesiunea ereditară în contextul monarhiei Pahlavi, care a fost răsturnată în timpul Revoluției Islamice din 1979.