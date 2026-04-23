Emisarul lui Trump a cerut FIFA să înlocuiască Iranul cu Italia la Cupa Mondială. Cum răspund FIFA și Teheranul la neobișnuita solicitare

Paolo Zampolli, reprezentantul președintelui SUA, a susținut că cele patru titluri de campioană mondială câștigate de Italia de-a lungul istoriei turneului justifică prezența acesteia la turneul final, scrie Financial Times.

Un înalt reprezentant al președintelui Donald Trump a solicitat FIFA să înlocuiască Iranul cu Italia la Cupă Mondială, în contextul negocierilor tensionate dintre Washington și Teheran.

Paolo Zampolli, care a vizitat recent și România, a propus această schimbare președintelui FIFA, Gianni Infantino, și lui Trump, în calitate de lider al țării care co-găzduiește turneul.

Planul reprezintă o aparentă încercare de a repara relațiile dintre Trump și prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, după ce cei doi s-au contrat pe fondul atacurilor președintelui american la adresa Papei Leon al XIV-lea în legătură cu războiul din Iran, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Însă Iranul a emis miercuri o declarație în care afirmă că este pregătit pentru turneu și intenționează să participe.

Ce spune Zampolli

Italia nu s-a calificat la Cupa Mondială, care va fi găzduită în vară de SUA, Mexic și Canada.

Înfrângerea Italiei într-un meci crucial de baraj împotriva Bosniei și Herțegovinei a provocat un val de proteste politice interne, forțându-l pe șeful Federației Italiene de Fotbal să demisioneze.

Zampolli a admis pentru Financial Times că a vehiculat această propunere.

„Confirm că le-am sugerat lui Trump și Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt de origine italiană și ar fi un vis să văd echipa Azzurri la un turneu găzduit de SUA. Cu patru titluri, ei au palmaresul necesar pentru a justifica includerea”, a declarat Zampolli.

Infantino a spus anterior că Iranul va veni la turneu

Iranul a anunțat într-o primă fază, după atacurile lansate de SUA și Israel, că nu ar mai vrea să participe la turneu. Federația de fotbal a țării a luat în discuție și posibilitatea mutării meciurilor sale în Canada sau Mexic, idee care a fost respinsă de FIFA.

Trump a declarat că fotbaliștii iranieni sunt „bineveniți” în SUA, dar a adăugat că ar fi nepotrivit și potențial periculos pentru ei.

FIFA a refuzat să comenteze eforturile de lobby, dar a făcut referire la declarațiile recente ale lui Infantino.

„Echipa iraniană va veni, cu siguranță”, a spus președintele FIFA la o conferință de presă de la Washington săptămâna trecută.

„Sperăm că, până atunci, desigur, situația va fi una pașnică. Asta ar ajuta cu siguranță. Dar Iranul trebuie să vină dacă vrea să-și reprezinte poporul. S-au calificat… Vor cu adevărat să joace și ar trebui să joace”, a spus acesta.

Regulamentul FIFA conferă organismului de conducere „discreție exclusivă” în a decide ce măsuri să ia în cazul în care Iranul s-ar retrage. „FIFA poate decide să înlocuiască asociația membră participantă în cauză cu o altă asociație”, se menționează în regulament.

Răcirea relației Trump-Meloni

Meloni a fost una dintre aliatele lui Trump, abținându-se să-l critice în repetate rânduri, inclusiv în timpul crizei declanșate de dorința declarată a acestuia de a anexa Groenlanda.

Însă Trump a criticat-o public pe Meloni săptămâna trecută, după ce aceasta a fost nevoită să condamne atacul său la adresa Papei Leon ca fiind „inacceptabil”.

În diverse interviuri acordate presei în zilele următoare, Trump s-a plâns de refuzul Romei de a permite avioanelor de vânătoare americane implicate în bombardarea Iranului să utilizeze o bază militară americană din Sicilia pentru realimentare.

Trump a declarat că a fost „șocat” de lipsa de cooperare a lui Meloni în campania împotriva Iranului, spunând: „Credeam că are curaj, dar m-am înșelat”.

Italienii se opun războiului, care determină creșterea prețurilor la combustibil, fructe și legume și alte bunuri.

Mulți sunt suspicioși față de Trump, iar analiștii spun că eforturile anterioare ale lui Meloni de a-l liniști și apăra deveneau o problemă politică tot mai mare pe plan intern.