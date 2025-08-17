Emisarul lui Trump afirmă că în Alaska s-au convenit „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina și că „rușii au făcut unele concesii” teritoriale

Preşedintele american şi omologul său rus au convenit în timpul întâlnirii lor de vineri din Alaska asupra unor „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina, a declarat duminică Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, la postul american de televiziune CNN, citează AFP.

„Am convenit asupra unor garanţii de securitate solide”, a dat asigurări Steve Witkoff, adăugând că aceste garanţii sunt în măsură, potrivit lui, „să schimbe datele problemei”.

Emisarul special al lui Trump a asigurat totodată că Rusia a făcut „concesii” teritoriale în privința a cinci regiuni ucrainene.

„Rușii au făcut unele concesii la masa negocierilor (din Alaska, vineri, n.r.) cu privire la toate cele cinci regiuni (din estul Ucrainei). Există o discuție importantă despre Donețk și ce se va întâmpla acolo”, a afirmat Witkoff la CNN, la două zile după summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la Anchorage, care nu a adus progrese în ceea ce privește un armistițiu în războiul din Ucraina.

În ceea ce priveşte întâlnirea prevăzută să aibă loc luni la Casa Albă între preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, care va veni însoţit de liderii UE și ai NATO, Steve Witkoff s-a declarat optimist, exprimându-şi speranţa că se va ajunge la un „consens”.

„Sunt optimist cu privire la faptul că vom avea luni o reuniune productivă, că vom ajunge la un veritabil consens, că ne vom putea întoarce către ruşi şi vom putea face să avanseze acest acord de pace şi îl vom putea încheia”, a spus emisarul american la CNN.