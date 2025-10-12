VIDEO Emisarul special al lui Trump, primit cu aplauze furtunoase la Tel Aviv: „Miracolele sunt posibile. Mi-aș dori ca președintele să fie aici”

Emisarul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a fost primit cu aplauze furtunoase sâmbătă seară, când a ținut discursul de deschidere la mitingul pentru eliberarea ostaticilor ținuți în Gaza, relatează Times of Israel.

Ocupând scena centrală, Witkoff a declarat că „miracolele se pot întâmpla” și, adresându-se ostaticilor din Gaza, i-a asigurat: „Vă întoarceți acasă”.

Următorii care au luat cuvântul au fost Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, și Ivanka Trump. Ei au fost, de asemenea, aplaudați călduros, la ceea ce organizatorii speră să fi fost ultima manifestare după doi ani: ostaticii israelieni vor fi, în sfârșit, eliberați până luni, în baza unui acord de încetare a focului, mediat de SUA, semnat joi.

Peste 500.000 de persoane au participat la eveniment, potrivit unei aprecieri a Forumului Ostaticilor și Familiilor Dispărute, care a organizat adunarea.

Pe de altă parte, Witkoff a estimat că peste 100.000 de oameni au participat la eveniment.

קריאות בוז בכיכר החטופים כשסטיב וויטקוף הזכיר את רה״מ נתניהו. pic.twitter.com/06FYqg4ta4 — מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) October 11, 2025

„Am visat la această noapte mult timp. Aceasta este cea mai puternică priveliște. Inimi care bat la unison, adunate aici, la Tel Aviv, pentru pace, unitate și speranță, în acest loc sacru pe care îl numim Piața Ostaticilor”, a spus Witkoff.

„Mi-aș fi dorit ca președintele să fie aici”, a spus Witkoff despre Trump, care a făcut presiuni imense asupra Israelului și Hamas pentru a ajunge la acord și care urmează să facă o scurtă vizită în Israel luni, notează Times of Israel.

Odată cu începerea de vineri a armistițiului, se așteaptă ca cei 48 de ostatici rămași, dintre care se crede că 20 sunt în viață, să fie eliberați până luni. Israelul urmează să elibereze în schimb aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni, inclusiv 250 de condamnați pentru terorism care execută pedepse pe viață.