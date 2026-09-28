Emmanuel Macron, apel neobișnuit la „valorile iudeo-creștine”: „Europa este, mai presus de toate, o civilizație”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni că Europa a fost construită pe un „fundament greco-roman și iudeo-creștin”, evocând moștenirea religioasă a continentului într-un discurs susținut alături de Papa Leon, relatează Reuters.

Agenția Reuters notează că declarațiile sunt remarcabile venind din partea liderului unui stat a cărui laicitate este consacrată în Constituție, într-o țară care dezbate în mod regulat, uneori cu intensitate, identitatea națională, religia și locul credinței în viața publică.

Turneul papei Leon s-a bucurat însă de o primire entuziastă din partea publicului francez.

Macron, care a participat luni la ultima slujbă oficiată de suveranul pontif la Metz, după ce a lipsit de la alte servicii religioase, a spus că moștenirea Europei a contribuit la cristalizarea „primatului persoanei” și, ulterior, a „individului liber și rațional”.

Macron a amintit de bazele civilizației Europene

„Europa noastră… este, mai presus de toate, o civilizație”, a spus președintele Franței. „Această Europă a orașelor și satelor noastre, a școlilor și universităților, a cafenelelor și piețelor publice, a fost construită pe un fundament greco-roman și iudeo-creștin”, a continuat el.

Macron a adăugat însă că pacea, adevărul și democrația sunt amenințate nu doar de conflicte precum războiul Rusiei în Ucraina, ci și de divizarea socială și manipularea în mediul online.

El a descris Uniunea Europeană drept un proiect politic unic, întemeiat pe pace și egalitate între țările membre, într-un moment în care războiul Rusiei în Ucraina a readus în prim-plan preocupările legate de securitatea continentului.

Emmanuel Macron, alături de papa Leon al XIV-lea în timpul unei vizite a suveranului pontif în Franța, FOTO: Jacovides-Moreau / Bestimage / Profimedia

Emmanuel Macron i-a îndemnat de asemenea pe europeni să nu cedeze în fața naționalismului care dezbină sau a manipulării online.

„Adevărul ne va face liberi”, a spus el, cerând măsuri împotriva a ceea ce el a numit o epidemie a dezinformării. Liderul de la Palatul Elysee a subliniat că algoritmii amplifică emoțiile negative care alimentează divizarea.

„O democrație nu moare doar sub obuze”, a spus Macron. „Ea se poate estompa de asemenea atunci când se răspândește singurătatea, iar cetățenii încetează să se mai asculte unii pe alții”, a subliniat liderul de la Paris.