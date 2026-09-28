Kremlinul susține că Ucraina „plătește prețul” pentru campania sa recentă: „Acest lucru se întâmplă acum”

Kremlinul a declarat luni că Ucraina plătește prețul pentru propriile atacuri asupra Rusiei din ultimele luni și că va continua să facă acest lucru, în timp ce forțele Moscovei lovesc sistematic diferite ținte de pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters.

Președintele rus Vladimir Putin a susținut vineri că Moscova este pregătită să reia negocierile cu Kievul după alegerile parlamentare organizate luna aceasta, dar s-a plâns de faptul că Ucraina a lansat un atac de amploare asupra Moscovei în timpul scrutinului.

Putin a susținut că atacul cu drone a vizat secțiile de votare și a amintit de asemenea de atacul asupra orașului Sankt Petersburg din luna iunie, când Rusia a organizat în oraș cel mai important forum economic anual al său.

Răspunzând luni la o întrebare despre modul în care aceste atacuri ucrainene au afectat poziția Moscovei în privința negocierilor de pace, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat:

„Ucraina va trebui să plătească un preț pentru acțiunile care au avut loc în ultimele luni. Acest lucru se întâmplă acum. Forțele noastre armate continuă operațiunea militară specială”.

Putin a declarat vineri că toate propunerile pentru soluționarea conflictului, care durează de patru ani și jumătate, rămân pe masă, dar că Moscova trebuie să evalueze care sunt propriile sale interese.

Ucraina a propus Kremlinului un „armistițiu energetic”

Președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski la New York în marja Adunării Generale a ONU care a avut loc săptămâna trecută.

Cei doi au discutat despre posibile măsuri de dezamorsare a conflictului înainte de venirea iernii. Una din măsurile discutate este o încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice.

După întâlnire, Zelenski a declarat că Kievul este pregătit să înceteze atacurile asupra țintelor energetice rusești dacă Moscova va opri la rândul său atacurilor.

„Suntem pregătiți pentru un armistițiu energetic”, a spus Zelenski, adăugând că Washingtonul va transmite propunerea către Moscova.

„Nu cunosc poziția Rusiei”, a adăugat președintele Ucrainei, exprimându-și speranța că partea americană ar putea convinge Moscova „să participe la orice fel de negocieri”.