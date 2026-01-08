Emmanuel Macron, discurs virulent la adresa politicii lui Trump. „Refuzăm noul colonialism și noul imperialism”, dar „refuzăm și vasalizarea”

Președintele Franței Emmanuel Macron în timpul întâlnirii cu președintele american Donald Trump, în Biroul Oval al Casei Albe din Washington, DC, 24 februarie 2025. FOTO: Ludovic Marin / AP / Profimedia

Președintele francez Emmanuel Macron a denunțat joi cu vehemență „noul colonialism și noul imperialism” din relațiile internaționale, vizând în special politica externă a lui Donald Trump, care „se îndepărtează treptat” de anumiți aliați și „se eliberează de regulile internaționale”, scriu Reuters și AFP.

Președintele francez Emmanuel Macron a criticat administrația Trump, spunând că aceasta a sfidat ordinea globală bazată pe reguli atunci când l-a înlăturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și a reînnoit amenințările de anexare a Groenlandei, scrie Reuters.

Deși a criticat atât China și „agresivitatea sa comercială din ce în ce mai dezinhibată”, cât și Rusia, „putere destabilizatoare” în Ucraina, comentariile sale referitoare la Statele Unite au fost cele mai importante.

„Statele Unite sunt o putere globală care se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de regulile internaționale pe care le promova odinioară”, a declarat Macron în cadrul discursului său anual privind politica externă.

Macron a folosit discursul pentru a descrie o imagine a puterilor globale prădătoare care caută să împartă lumea în sfere de influență, cu SUA dominând emisfera vestică în conformitate cu așa-numita „Doctrină Donroe”.

„Evoluăm într-o lume a marilor puteri, unde există o tentație reală de a împărți lumea”, a spus el. „Ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, și uneori în ultimele zile, nu diminuează această evaluare”, a adăugat Macron.

„Refuzăm și vasalizarea și defetismul”

În discursul său anual în fața ambasadorilor francezi, Macron a susținut, ca răspuns la această „lume în dezordine”, ceea ce el a numit un „multilateralism eficient”.

„Refuzăm noul colonialism și noul imperialism”, dar „refuzăm și vasalizarea și defetismul”, a spus liderul francez.

Președintele francez a fost inițial criticat pentru reacția sa conciliantă la înlăturarea lui Maduro. El a scris că Venezuela „nu poate decât să se bucure” de plecarea acestuia, fără să menționeze dacă metoda SUA a încălcat dreptul internațional.

În discursul său de joi, Macron a acuzat SUA că încalcă regulile comerciale și „unele elemente de securitate”.

Președintele francez nu a menționat în mod specific Venezuela sau Groenlanda, deși ambele sunt preocupări majore pentru Paris, care contribuie la elaborarea unui răspuns european la amenințările lui Trump împotriva teritoriului danez autonom.

„Suntem aici pentru a acționa!”

Acum un an, șeful statului a criticat dur o „internațională reacționară” susținută de miliardarul Elon Musk, dar a apărat necesitatea ca Franța și Europa să „știe să coopereze” cu Donald Trump.

Anul acesta, el a mers mai departe în critica diplomației trumpiste, fără însă a pleda pentru ruperea relațiilor cu prima putere mondială, observă AFP.

El a îndemnat diplomații săi să nu se mulțumească să fie „comentatori” a ceea ce „fac toți ceilalți”, „spectatori la ceea ce se destramă”.

„Este exact invers! Nu suntem aici pentru a comenta, suntem aici pentru a acționa!”, a subliniat el.

În contextul în care Franța tocmai a preluat președinția G7 (care reunește și Statele Unite, Germania, Italia, Regatul Unit, Japonia și Canada), el a reafirmat dorința de a transforma acest forum într-o ocazie de a combate „dezechilibrele mondiale” într-un mod „cooperativ”, în special cu China.

El a avertizat, de altfel, că G7 nu trebuie să devină „un club anti-BRICS”, formatul care reunește „marile țări emergente” precum Brazilia, Rusia, India sau China.

Dimpotrivă, el a declarat că dorește ca summitul G7 din iunie de la Evian (Alpii francezi) să fie ocazia de a încerca să realizeze „împreună” cu țările emergente „o reformă a guvernanței mondiale” și a ONU, care a devenit un adevărat subiect recurent.