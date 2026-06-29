Emmanuel Macron, „sfătuit insistent” să nu complice situația în strâmtoarea Ormuz

Diplomaţia iraniană a somat luni Franţa „să nu complice şi mai mult” situaţia în Strâmtoarea Ormuz, propunându-şi participarea la operaţiuni de deminare, după o declaraţie franco-omaneză în acest sens, relatează France Presse, preluată de Agerpres.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat că „Franţa va coopera cu partenerii săi pentru deminarea Strâmtorii Ormuz”, a notat pe X ministrul adjunct de externe iranian Kazem Gharibabadi. Or, „deminarea este efectuată de Iran şi de nicio altă ţară”, a spus el, adăugând că se bazează pe memorandumul de înţelegere încheiat de Teheran şi Washington pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu.

„Situaţia este sensibilă şi complexă. Sfătuim insistent Franţa să nu o complice mai mult cu provocările sale”, a afirmat acesta, după publicarea unei declaraţii de către Paris şi Muscat, în care acestea făceau apel la „o navigaţie liberă” în strâmtoare

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi sultanul Omanului, Haitham bin Tariq, au pledat luni pentru „o navigaţie liberă, fără condiţii şi nici restricţii” în Strâmtoarea Ormuz şi au convenit să lucreze împreună la aceasta prin „operaţiuni de deminare comune”, potrivit unei declaraţii franco-omaneze publicate luni în finalul întâlnirii lor la Palatul Elysee, relatează AFP.

„Cei doi şefi de stat au subliniat importanţa redeschiderii Strâmtorii Ormuz şi au reafirmat ataşamentul lor faţă de o navigaţie liberă, fără condiţii şi nici restricţii, în special dreptul la tranzit conform dreptului mării”, subliniază declaraţia.

Ei au convenit „să colaboreze cu toate părţile interesate cu scopul de a lucra în favoarea libertăţii de navigaţie în viitor şi de a conduce operaţiuni de deminare comune”, se afirmă în document.

Prima vizită de stat în Franţa a sultanului Omanului, Haitham bin Tariq, a cărui ţară este riverană Strâmtorii Ormuz, s-a soldat printr-o serie de contracte pentru grupuri franceze, marcând voinţa celor două ţări de a-şi întări cooperarea după încheierea ostilităţilor în regiune.