Emmanuel Macron reapare cu ochelarii săi de aviator

Președintele francez Emmanuel Macron a reapărut luni purtând ochelari de aviator, după ce a făcut deja senzație la Forumul de la Davos, în ianuarie, când se afișase cu aceștia, din cauza unei probleme la ochi, relatează AFP.

Șeful statului francez a purtat ochelarii pe treptele Palatului Élysée, unde l-a întâmpinat la amiază pe sultanul Omanului, Haitham bin Tariq. Prea mult soare în această lună iunie caniculară? Nu, este vorba din nou de „o problemă oculară”, după cum a aflat presa de la anturajul prezidențial, fără a fi oferite alte detalii.

Președintele a continuat să poarte ochelarii în timpul unei ceremonii de semnare a unor contracte desfășurată în interiorul Palatului Élysée, alături de sultan, iar apoi la un hotel, cu ocazia unui forum de afaceri franco-omanez.

Emmanuel Macron. Credit foto: Grégoire Campione/Pool / Bestimage / Profimedia

În ianuarie, în timpul Forumului economic mondial de la Davos, Macron stârnise amuzamentul pe rețelele sociale cu ochelarii săi de soare de tip aviator și cu pronunția expresiei în engleză „for sure” („cu siguranță”), pe care a repetat-o de mai multe ori în discursul său, pe fondul tensiunilor cu Donald Trump.

Făcând aluzie la Groenlanda, în privința căreia președintele american și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a o anexa, președintele francez afirmase atunci că preferă „respectul” și „statul de drept” în locul „brutalității”.

Emmanuel Macron a întruchipat atunci contraofensiva împotriva liderului SUA, o imagine simbolizată, fără să fi urmărit acest lucru, de ochelarii săi de soare.

În mod paradoxal, Donald Trump a amplificat și mai mult agitația mediatică, ironizând pe seama „tipului dur” cu „frumoșii săi ochelari de soare”.