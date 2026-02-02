Enayati Medical City, la 5 ani: O nouă etapă de creștere prin preluarea Spitalului Băneasa și extinderea rețelei naționale de Concierge Doctor | Sursa foto - enayatimedicalcity.ro

La cinci ani de la inaugurarea Enayati Medical City (EMC), primul oraș medical integrat din România și cea mai mare investiție medicală greenfield din ultimele decenii, fondatorul Wargha Enayati anunță o etapă de consolidare și extindere a strategiei, devenind operator medical complet prin preluarea și modernizarea Spitalului Băneasa.

Prin această mutare, Enayati Medical City își consolidează poziția de operator medical integrat, controlând întregul lanț de servicii – de la ghidaj medical și diagnostic, la spitalizare, chirurgie și maternitate, pentru toate segmentele de pacienți.

Această mișcare strategică reîntregește ecosistemul existent, oferind o soluție medicală unitară pentru întreaga familie – de la naștere până la senectute – și marchează maturizarea modelului Concierge Doctor, „creierul” sistemului de ghidaj medical, care se scalează la nivel național, atât prin accesul la ghidaj medical, cât și prin abonamentele corporate.

5 ani de validare: Trecerea de la „Acces” la „Ghidaj medical”

În jumătatea de deceniu de funcționare, Enayati Medical City a demonstrat că marea problemă a sistemului medical românesc nu este lipsa clinicilor, ci fragmentarea traseului pacientului.

„Enayati Medical City nu a fost construit ca un proiect punctual, o destinație și atât, ci ca un sistem funcțional care să rezolve haosul navigării prin sistemul de sănătate. După cinci ani, avem datele care confirmă că modelul nostru funcționează. Pacientul nu are nevoie doar de un medic bun; are nevoie de un arhitect al traseului său medical. Prin Concierge Doctor, am transformat accesul punctual în îngrijire continuă, de la 0 la 100 de ani”, declară dr. Wargha Enayati.

După cinci ani de operare, datele au indicat clar că segmentul mamă–copil și chirurgia asociată acestuia generează unele dintre cele mai mari nevoi de coordonare medicală. În lipsa unui spital propriu, acest traseu rămânea incomplet. Preluarea Spitalului Băneasa închide acest cerc.

Impactul primilor 5 ani în cifre și premiere

Modelul Concierge Doctor: peste 68.000 de cazuri complexe coordonate, eliminând risipa de timp și erorile de comunicare între specialități.

Abonamente corporate: creștere anuală de 25%, avantajele fiind ghidarea oferită de Concierge Doctor, timpul rapid de acces la programare și rețeaua națională extinsă.

Cifra de afaceri cumulată: în cinci ani de activitate a atins 60 de milioane de euro.

Ecosistem unic de 35.000 mp: singura structură din România care integrează, sub același acoperis, medicina internă, îngrijirea pe termen lung a bolnavilor cronici, oncologia, recuperarea, o policlinică multidisciplinară și un centru rezidențial premium pentru seniori.

Rețeaua Enayati Medical City: 2 spitale, 4 policlinici, centru de imagistică, un centru de recuperare, peste 500 de angajați și medici colaboratori și peste 300 de parteneri naționali.

Abordare 0–100 ani: implementarea protocoalelor medicale care asigură monitorizarea pacientului pe parcursul întregii vieți, fără sincope în istoricul medical.

Număr de pacienți: ecosistemul a atins pragul de 200.000 de pacienți unici deserviți de la lansare până în prezent.

Preluarea Spitalului Băneasa: Pilonul medical dedicat familiei

Începând cu 1 ianuarie 2026, Spitalul Băneasa intră sub operarea directă a Enayati Medical City și va fi renovat, modernizat și redeschis, urmând să fie operațional din vara anului 2026.

Unitatea va fi transformată într-un spital pluridisciplinar (inclusiv chirurgie și maternitate), cu focus pe segmentul mamă–copil, nevoile femeii anului 2026 și pediatria modernă, funcționând în simbioză cu Policlinica Mamă & Copil Băneasa. Preluarea operării directe permite integrarea totală a spitalului în fluxul de Concierge Medical, oferind pacienților o verigă inclusiv chirurgicală, directă, coordonată și rapidă.

„Spitalul Băneasa revine sub operarea noastră pentru a deservi direct viziunea Enayati Medical City. Nu mai vorbim despre puncte medicale izolate, ci despre un flux continuu. În sistemul de sănătate, fie el public sau privat, nu lipsesc doar paturile sau echipamentele; lipsește integrarea. Un spital dedicat mamei și copilului trebuie să fie conectat direct la diagnostic, chirurgie, pediatrie, recuperare și monitorizare continuă. Altfel, pacientul este lăsat să navigheze singur”, explică dr. Wargha Enayati.

Strategia 2026–2029: Triplarea business-ului și expansiunea națională

Cu o cifră de afaceri actuală (2025) de aproximativ 17 milioane de euro, generate doar de segmentul Enayati Hospital și policlinicile Enayati Medical City, grupul vizează triplarea acestui indicator în următorii trei ani. Pilonii acestei creșteri sunt:

consolidarea operării spitalicești proprii pentru a acoperi nevoia de chirurgie de înaltă performanță, cu focus pe patologiile femeii și ale copilului; expansiunea modelului de ghidaj medical către segmentul corporate și către pacienții care caută eficiență, nu doar consultații; digitalizarea completă a traseului medical prin rețeaua națională de parteneri ghidați.

„Concierge Doctor nu este un serviciu premium. Este rețeaua de medici care face medicina funcțională. Aceasta nu este doar o extindere de volum, ci una de profunzime. Controlând, începând cu acest an, întregul lanț de servicii – de la camera de gardă și neonatologie până la paliație – în nodul medical din zona Băneasa, putem oferi predictibilitate și siguranță, cele două elemente care lipsesc cel mai mult pacientului român în 2026”, concluzionează fondatorul Enayati Medical City.

