Endocrinolog pediatru: ,,Expunerea la ecrane are impact direct asupra dezvoltării copilului”

Editura ZYX Books lansează joi, 7 mai, de la ora 18.00, la Librăriile Humanitas Cișmigiu, „Cum crește copilul tău? Tot ce trebuie să știi despre greutatea, înălțimea și dezvoltarea sănătoasă a copilului” de dr. Bogdan Pascu, medic specialist în endocrinologie pediatrică, cu peste 10 ani de experiență clinică în cadrul Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” (INSMC).

Alături de autor, vor fi prezenți și unii dintre cei mai apreciați specialiști în domeniul lor: medicul primar pediatru Mihai Craiu, jurnalista Carla Cristina Tănasie și psiholoaga Diana Vijulie, într-o discuție moderată de editoarea Irina Cerchia.

Această carte îmbină informația medicală solidă cu o autentică preocupare pentru experiența reală a copilului și a familiei sale. Pentru a-ți înțelege cât mai bine micuțul, primul pas e să devii un părinte informat. Creșterea și dezvoltarea sunt procese complexe, influențate de factori genetici, hormonali, nutriționali și de mediu, tocmai de aceea diferența dintre o variație normală și un semnal de alarmă nu este ușor de recunoscut.

Astăzi, pubertatea poate începe la vârste foarte variate, ceea ce explică diferențele mari între copii și poate genera confuzii în ceea ce privește „normalul”. În acest context, nu mai vorbim doar despre întârziere constituțională, ci și despre situații precum pubertatea precoce sau timpurie. Există un vechi normal și un nou normal, adaptat la evoluția fiecărei generații. Dacă înainte se putea vorbi despre debutul pubertății la 13–14 ani, acum, la 11–12 ani, copiii sunt îngrijorați fiindcă la colegii lor schimbările sunt mult mai vizibile.

Social media are un impact major asupra dezvoltării copilului. Iată câteva motive pentru care nu ar trebui să subestimezi prezența ecranelor în viața copilului:

Copiii și adolescenții sunt extrem de expuși privirilor celorlalți și presiunii de a arăta perfect. Social media este mult mai periculoasă decât jocurile pe calculator, pentru că expunerea constantă amplifică sensibilitatea față de aspectul fizic și poate afecta motivația și stima de sine. Astfel, intervenția medicală trebuie să fie echilibrată: să ofere ghidaj, să susțină autonomia copilului, să încurajeze alegerile sănătoase și să integreze activitatea fizică și alimentația echilibrată în viața de zi cu zi, fără să transforme procesul într-o luptă sau într-un șoc pentru copil.

De asemenea, social media acționează direct și asupra creierului în dezvoltare. Conținutul – mult peste nivelul emoțional, cognitiv sau moral al copilului – stimulează intens neuronii hipotalamici care coordonează, printre altele, frecvența si amplitudinea pulsului hormonal al pubertății. Frecvența acestor „pulsuri” neuroendocrine poate crește. Pentru a face față unui conținut care nu este adaptat vârstei, copilul este împins într-un fel de accelerare neurocognitivă, ca și cum mintea lui ar încerca să se grăbească pentru a înțelege lumea la care este expus. Este un mecanism de adaptare, dar unul cu efecte profunde. Conținutul de pe platforme are o forță uriașă asupra copiilor și adolescenților – uneori la fel de puternică precum educația primită acasă sau la școală – și, în mod alarmant, poate chiar să contrazică, să estompeze sau să anuleze valorile și reperele pe care familia și profesorii încearcă să le transmită.

Iată câteva dintre subiectele care vor fi abordate:

ce înseamnă o curbă de creștere normală;

când este necesar un consult de specialitate;

care sunt semnele timpurii ale tulburărilor endocrine;

ce măsuri concrete pot susține dezvoltarea sănătoasă a copilului.

Probabil și tu ți-ai pus astfel de întrebări cel puțin o dată, iar articolele online te-au trimis în nenumărate direcții. Ai simțit confuzie, nesiguranță, frustrare. Însă, în fața necunoscutului, cel mai mare atu rămâne informarea corectă. Cartea „Cum crește copilul tău?” aduce laolaltă informații esențiale despre sănătatea copilului și răspunde într-un mod clar și accesibil celor mai frecvente îngrijorări.

Deși este scrisă din perspectiva medicului, are la bază o motivație profund personală: în copilărie și adolescență, autorul a trecut prin dificultăți legate de greutate, dezvoltare și adaptare socială, experiențe care au contribuit la decizia de a urma această specialitate. Astfel, îmbină experiența medicală cu realitatea trăită și își propune să ofere părinților și adolescenților răspunsuri clare și echilibrate despre creștere, pubertate și sănătatea copilului.

