ENGIE Romania: 20 de ani de construcție, adaptare și leadership în energie

După două decenii de prezență continuă pe o piață energetică definită de instabilitate, retrageri și schimbări legislative frecvente, ENGIE este astăzi una dintre cele mai longevive companii de energie cu capital privat activă pe piața din România. Nu doar prin continuitate, ci prin investiții concrete, adaptare la context și o repoziționare treptată spre energie verde și soluții moderne pentru clienți.

„La împlinirea a două decenii de activitate în România, ENGIE marchează nu doar un moment de bilanț, ci și o reconfirmare a angajamentului pe termen lung față de această piață. Compania a fost, în toți acești ani, nu doar martoră, ci și participantă activă la transformările profunde din sectorul energetic”, declară Nicolas Richard, CEO al ENGIE Romania.

Pentru a înțelege mai bine de unde a plecat și unde se îndreaptă sectorul energetic din România, am realizat o analiză în care explorăm evoluția acestui segment prin prisma ENGIE.

2 miliarde de euro investiți în infrastructură, clienți și regenerabile

Între 2005 și 2025, ENGIE a investit peste 2 miliarde de euro în România. O bună parte din aceste fonduri a fost direcționată către modernizarea și extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale prin filiala Distrigaz Sud Rețele. Lungimea rețelei a crescut de la 14.200 km la 24.000 km, iar peste 8.000 km au fost reabilitați, inclusiv prin trecerea de la conducte din oțel la conducte din polietilenă, mai sigure și mai eficiente. Ponderea rețelei din polietilenă a crescut de la 23% la 75%. Conductele din polietilenă sunt mai sigure, mai durabile și mai eficiente decât cele din oțel.

Această infrastructură susține astăzi peste 2,28 milioane de clienți, dublu față de 2005. Începând cu 2008, ENGIE a devenit și furnizor important de energie electrică și servicii energetice, având astăzi peste 835.000 de contracte de servicii energetice pentru clienți săi și instalând o capacitate fotovoltaică de 34,46 MWp.

Pe zona de mobilitate electrică, ENGIE a instalat peste 1.700 de stații de încărcare pentru mașini electrice, o infrastructură esențială în contextul tranziției către transport sustenabil.

320 de milioane de euro investiți în energie regenerabilă

Un pilon strategic major în ultimii ani îl reprezintă investițiile în energie regenerabilă. Cu peste 320 de milioane de euro alocați acestui segment, ENGIE deține astăzi o capacitate totală de 248 MW, din care 178 MW în parcuri eoliene și 70 MW în parcuri fotovoltaice. Până în 2030, compania vizează atingerea pragului de 1 GW de capacitate regenerabilă instalată în România.

Totodată, ENGIE pregătește infrastructura rețelei pentru integrarea de gaze verzi, adică biometan și hidrogen, în linie cu obiectivul grupului de a ajunge la emisii nete zero până în 2045. Este o tranziție planificată, cu soluții implementate progresiv, în funcție de evoluția tehnologiilor și de contextul economic.

Performanța operațională a fost susținută de o politică activă de resurse umane: 4.400 de angajați în prezent și 243,5 milioane de lei investiți în dezvoltarea profesională. Programele de formare au acoperit toate nivelurile, de la specialiști și tehnicieni până la echipe manageriale, cu accent pe adaptarea la schimbările rapide din domeniu.

„Prin investiții semnificative – de peste 2 miliarde de euro – și prin implicarea unei echipe excepționale, am reușit să oferim soluții sigure, eficiente și sustenabile pentru milioane de români. Mai presus de infrastructură și tehnologie, forța noastră rămân oamenii – colegii care construiesc în fiecare zi, clienții care ne acordă încrederea lor și ne inspiră să inovăm continuu”, a adăugat Nicolas Richard, CEO al ENGIE Romania.

15 milioane de euro investiți în proiecte sociale

În aproape două decenii, ENGIE a investit peste 15 milioane de euro în proiecte sociale care au adus beneficii concrete pentru mai bine de 600.000 de oameni.

De la modernizarea spitalelor și accesul la îngrijire paliativă de calitate, până la educație, economie circulară și eficientizarea energetică a instituțiilor sociale, ENGIE a colaborat cu ONG-uri recunoscute pentru expertiza lor: Dăruiește Viață, HOSPICE Casa Speranței, Asociația Micul Geniu, Viitor Plus, Fundația Comunitară București, Hands Across Romania, Habitat for Humanity, CSR Nest, Grădina Botanică București, EcoDurabil și EFdeN.

”De-a lungul anilor, am investit peste 15 milioane de euro în proiecte care susțin educația, sănătatea, eficiența energetică și incluziunea socială. Sunt inițiative în care am pus nu doar resurse, ci și suflet. Pentru ENGIE, responsabilitatea socială nu este o acțiune de moment, ci o promisiune pe termen lung, parte din cine suntem și din felul în care alegem să construim împreună viitorul”, susține Nicolas Richard.

Inițiativele au fost susținute nu doar financiar, ci și prin implicarea activă a angajaților ENGIE, care participă ca voluntari și adaugă valoare umană acestor proiecte. Pentru companie, a fi parte din comunitate înseamnă a construi împreună, pe termen lung.

Un model de business bazat pe adaptabilitate și decizii pe termen lung

Ceea ce diferențiază ENGIE în contextul local este alegerea de a rămâne și de a investi consecvent într-o piață cu volatilitate crescută. În timp ce alți jucători internaționali s-au retras, compania și-a consolidat poziția și și-a diversificat serviciile, de la furnizarea de gaze la soluții integrate pentru tranziția energetică: producție verde, mobilitate electrică, eficiență pentru clienți casnici și business.

Bilanțul de 20 de ani arată nu doar o prezență stabilă, ci și o orientare constantă spre viitor. Cu infrastructura pusă la punct, capacități verzi în creștere și o rețea extinsă de clienți, ENGIE își continuă rolul de partener activ în transformarea energetică a României. Pentru o piață care cere soluții, nu doar furnizori, acesta e poate cel mai important rezultat.

Articol susținut de ENGIE