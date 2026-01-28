Entez finalizează achiziția Superpont și își extinde prezența pe piața iGaming din România

Grupul Entez, activ în domeniul marketingului afiliat pentru industria iGaming, anunță finalizarea achiziției integrale a Superpont, unul dintre cei mai bine poziționați afiliați de gambling online din România. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

În urma tranzacției, Entez își extinde portofoliul prin integrarea unui set de platforme românești cu performanțe solide, printre care Superpont.com, Pontul-zilei.com și Cazinoz.ro, marcând astfel intrarea pe o piață reglementată aflată într-un proces susținut de maturizare.

Înființată în urmă cu peste 13 ani, Superpont a dezvoltat o poziție stabilă în segmentul de afiliere pentru pariuri sportive și cazinouri online, construind parteneriate pe termen lung cu operatori licențiați. Compania deține una dintre primele licențe Clasa II emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), încă din anul 2015, și operează în conformitate cu cerințele cadrului de reglementare din România.

Această achiziție se aliniază strategiei Entez de extindere pe piețe europene reglementate, cu focus pe proiecte scalabile și sustenabile, care beneficiază de baze operaționale solide și potențial de dezvoltare pe termen mediu și lung.

„Integrarea Superpont în grupul Entez reprezintă un pas logic în evoluția companiei, oferind premisele necesare pentru accelerarea dezvoltării și optimizarea capacităților operaționale. Început ca un hobby, încă din anul 2013, Superpont a devenit treptat un business de succes, unul dintre principalii jucători pe piața de afiliere din România ”,a declarat Tudor Popa, co-fondator Superpont.

Cristian Miltaru, co-fondator Superpont, a adăugat: „Decizia de a continua alături de Entez reflectă alinierea strategică dintre cele două organizații. Parteneriatul creează un cadru favorabil pentru consolidarea poziției pe piață și dezvoltarea unor proiecte durabile.”

Superpont își va continua activitatea sub umbrela Entez, păstrându-și structura operațională, echipa și identitatea de brand, cu obiectivul de a contribui la dezvoltarea unui ecosistem de afiliere responsabil și performant pe piața din România.

Articol susținut de Entez