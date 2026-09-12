Epidemia de Ebola din Congo a depășit 7.000 de cazuri și s-a extins într-o nouă provincie. Aproape jumătate dintre bolnavi au murit

Numărul cazurilor de Ebola confirmate în Republica Democratică Congo a crescut la peste 7.000, potrivit celui mai recent bilanţ guvernamental, informează DPA, preluată de Agerpres.

Focarul curent, declarat oficial la jumătatea lunii mai, s-a extins între timp la o a şaptea provincie în această ţară din centrul Africii, potrivit informaţiilor Institutului naţional de sănătate din Kinshasa.

Experţii cred că există un număr mare de cazuri neraportate, iar epidemia actuală, cauzată de tulpina Bundibugyo a virusului, s-ar fi răspândit nedetectată timp de mai multe luni.

Dintre cele 7.022 de cazuri recenzate, 3.398 de persoane au decedat, potrivit autorităţilor. În prezent, 837 de persoane se află în izolare sau sub tratament.

În ciuda celei mai ridicate rate de creştere a numărului de cazuri dintr-o epidemie de Ebola, autoritatea sanitară africană, Africa CDC, este optimistă că această tendinţă s-ar putea inversa. Potrivit expertului Yap Boum, un declin uşor al cazurilor a fost observat în mai multe zone fierbinţi din provincia Ituri, situată în nord-estul Congo, centrul focarului actual.

Tendinţa de creştere a numărului de decese a înregistrat de asemenea o scădere uşoară probabil şi pentru că mai multe persoane încep tratamentul mai la începutul bolii. Cu toate acestea, rata deceselor în rândul persoanelor care nu au primit tratament într-un centru pentru Ebola rămâne ridicată.

Ebola este o afecţiune care poate pune viaţa în pericol şi se transmite prin contact fizic şi contact cu fluide corporale. În prezent, nu există un vaccin specific sau tratament pentru tulpina Bundibugyo.