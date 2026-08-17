Epidemia de Ebola din Congo a devenit cea mai mortală din istoria țării, depășind în doar trei luni bilanțul record de decese

Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo (RDC), care se răspândește cu o viteză fără precedent, a devenit luni cea mai mortală din istoria țării. Epidemia a depășit acum, în doar trei luni, cifra de 2.300 de decese înregistrate în timpul epidemiei din 2018-2020, transmite agenția AFP, citată de Agerpres.

Șefului departamentului pentru afaceri umanitare al ONU a subliniat că epidemia „este cea mai rapidă înregistrată vreodată” și „ucide o persoană la fiecare 30 de minute”.

În prezent, nu există niciun vaccin și niciun tratament specific disponibil pentru varianta Bundibugyo de Ebola, responsabilă de această epidemie.

RDC a declarat pe 15 mai, cu o întârziere de câteva săptămâni, cea de-a 17-a epidemie de Ebola din istoria țării. Zeci de decese au fost înregistrate până când guvernul a recunoscut noul focar în regiunile din nord și est, unde prezența statului este fragilă, infrastructurile sanitare sunt precare, iar răspunsul la criză este depășit de explozia numărului de cazuri.

Epidemia din 2018-2020 din estul RDC, considerată până acum cea mai mortală din istoria țării, a provocat 2.299 de decese din 3.381 de cazuri confirmate, potrivit cifrelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), bazate pe datele autorităților locale.

Actualul val de cazuri de infectare a provocat 2.325 de decese din 4.945 de cazuri confirmate, la doar trei luni de la declararea epidemiei, conform celui mai recent bilanț al autorităților.

În trei luni, în RDC au fost înregistrate de șapte ori mai multe cazuri de infectare și de cinci ori mai multe decese comparativ cu primele trei luni ale celei mai grave epidemii de Ebola din istorie, care a afectat Africa de Vest în 2014, potrivit agenției de sănătate a Uniunii Africane (Africa CDC).

Actualul val de cazuri de infectare s-a răspândit deja în șase provincii ale acestei vaste țări din Africa Centrală cu peste 100 de milioane de locuitori, unde fluxurile de populație scapă în mare măsură de sub supraveghere.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și-a exprimat miercuri speranța că va putea fi inversată tendința de răspândire a epidemiei de Ebola în RDC în termen de trei luni.

Neîncrederea în autorități contribuie la răspândirea epidemiei de Ebola

Izbucnită în Ituri (nord-est), epidemia face ravagii în prezent în provinciile Kivu de Nord și Kivu de Sud (est), Tshopo și Uele Superior (nord-est), precum și în Uele Inferior (nord).

Uganda, țară vecină cu RDC, a înregistrat 20 de cazuri de infectare confirmate, dintre care două decese, și a anunțat la jumătatea lunii iulie că nu mai are niciun pacient infectat cu acest virus.

La Bunia, capitala provinciei Ituri, epicentrul focarului din RDC, unde au fost înregistrate aproape 90% dintre cazuri începând de la jumătatea lunii mai, măsurile împotriva epidemiei rămân puțin vizibile, în pofida urgenței.

Primăria a ordonat comercianților să instaleze kituri pentru dezinfectarea mâinilor în fața magazinelor lor, însă clienții continuă să se înghesuie în număr mare în piețe, fără a ține seama de măsurile de protecție, după cum a constatat un corespondent al AFP.

„Implicarea comunității în combaterea epidemiei rămâne încă prea slabă”, a declarat Mohamed Janabi, directorul regional al OMS pentru Africa. În opinia sa, „peste 70% dintre persoane mor în comunitate”, nu în centrele de tratament (CTE).

În regiunea Djugu, situată în Ituri, „oamenii preferă să se trateze acasă, crezând că este vorba de o otrăvire sau de alte afecțiuni”, a declarat la rândul său Jean-Paul Malo Lotsima, reprezentant al societății civile locale. „Adesea, abia în ultimul moment, când familia constată că situația se agravează, bolnavii sunt duși la spital și uneori mor pe drum”, a adăugat el.

Flavier Ngurima, locuitor din Nizi, unul dintre principalele focare ale epidemiei din Ituri, și-a pierdut fratele, care a decedat înainte de a ajunge la un CTE. „Am apelat la o asistentă medicală din familie pentru a-l îngriji acasă, deoarece bolnavul și membrii familiei se temeau să meargă la CTE. Spuneau că acolo mor foarte mulți oameni”, a povestit el.

Un medic chestionează persoane în regiunea Ituri din estul Republicii Democrate Congo, FOTO: Glody Murhabazi / AFP / Profimedia

Răspuns depășit de situația din Republica Democrată Congo

O multitudine de grupuri armate activează în regiunile afectate de epidemie și complică și mai mult accesul la comunități, potrivit organizațiilor umanitare.

Răspunsul la criză este, de asemenea, criticat pentru lentoarea și lipsa de organizare, în pofida mobilizării organizațiilor internaționale.

Persoanele expuse în mod special la riscul de infectare – lucrătorii sanitari sau personalul responsabil de înhumarea în condiții de siguranță – au intrat în grevă sau au protestat în mai multe spitale din Ituri în ultimele săptămâni solicitând plata primelor.

Consiliul Internațional al Asistenților Medicali (CII), cea mai importantă organizație care reprezintă această profesie, a făcut apel vineri la autoritățile congoleze să remunereze și să protejeze de urgență acești lucrători sanitari.

Dintre cei 518 milioane de dolari necesari pentru planul comun de pregătire și răspuns lansat la începutul lunii iunie de Africa CDC și OMS în fața acestei epidemii, până în prezent au fost mobilizați doar 264 milioane de dolari, a avertizat miercuri OMS.

Ebola, care se transmite prin contactul cu fluidele corporale și provoacă febră hemoragică, a ucis peste 15.000 de persoane în Africa în ultimii 50 de ani.

Mai multe vaccinuri sunt în curs de testare împotriva tulpinii virusului responsabilă de actuala epidemie.