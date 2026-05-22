„Epidemia de Ebola se propagă rapid”. OMS a ridicat alerta la nivelul maxim

Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo (RDC) reprezintă acum un risc „foarte ridicat”, nivelul maxim de alertă, faţă de precedentul nivel „ridicat”, a anunţat vineri directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), în timp ce nivelul de risc la nivel regional rămâne neschimbat, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Epidemia de Ebola se propagă rapid”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus în cadrul unei conferinţe de presă.

„Anterior, OMS evaluase riscul ca fiind ‘ridicat’ la nivel naţional şi regional şi ‘scăzut’ la nivel mondial. Am revizuit evaluările riscurilor şi le-am clasificat drept ‘foarte ridicat’ la nivel naţional, ‘ridicat’ la nivel regional şi ‘scăzut’ la nivel mondial”, a adăugat el. ‘Foarte ridicat’ este nivelul de risc cel mai mare, a precizat un purtător de cuvânt al OMS pentru AFP.

Epidemia s-a propagat în provincia Nord-Kivu şi în provincia vecină Sud-Kivu, traversată de liniile de front între forţele congoleze şi grupul armat antiguvernamental M23, susţinut de Rwanda, care a cucerit vaste teritorii de la apariţia sa în 2021. O regiune din Nord-Kivu, care are capitala la Bukavu, a căzut în mâinile M23 în februarie 2025.

Răspunsul sanitar se organizează cu greu şi a provocat scene haotice în provincia Ituri, focar al epidemiei, unde OMS continuă să mobilizeze personal.

Până în prezent, „82 de cazuri au fost confirmate, dintre care şapte decese” în RDC, a precizat directorul OMS, subliniind totodată că epidemia este de fapt mult mai gravă. A menţionat de asemenea existenţa a aproape 750 de cazuri suspecte şi 177 decese suspecte în RDC.

„Cifrele evoluează pe măsură ce eforturile de supraveghere şi testele de laborator de îmbunătăţesc, însă violenţa şi nesiguranţa împiedică implementarea măsurilor”, a mai spus Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Situaţia din Uganda este pentru moment stabilă, cu două cazuri confirmate şi un deces semnalat”, a precizat el.

Ebola provoacă o febră hemoragică mortală, însă virusul, care a făcut peste 15.000 de decese în Africa în decursul ultimilor 50 de ani, este mai puţin contagios decât COVID-19 şi rujeola.