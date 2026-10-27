Epilogul unei legende: Cel mai rapid transatlantic din istorie va fi scufundat. E mai mare decât Titanicul

SS United States, cel mai rapid transatlantic care a traversat vreodată Atlanticul, se pregătește să scrie epilogul istoriei sale pe fundul mării Floridei, oferind un refugiu neașteptat pentru viața marină și o destinație de top pentru pasionații de scufundări, scrie Naftemporiki.

Legendara navă, care a transportat cândva lideri ai lumii, vedete de la Hollywood și mii de migranți pe cealaltă parte a oceanului, se pregătește acum pentru transformarea sa în cel mai mare recif artificial de pe planetă.

Autoritățile din comitatul Okaloosa din Florida plănuiesc să scufunde nava SS United States în a doua săptămână a lunii noiembrie. Momentul exact al operațiunii rămâne incert, deoarece depinde direct de condițiile meteo.

„Acesta este un pas important înainte către crearea unui atu unic pentru mediu și industria turismului”, au declarat oficialii județeni într-un comunicat oficial.

Cu 30 de metri mai lung decât Titanicul

Cu o lungime de aproape 305 metri — depășind Titanicul cu peste 30 de metri — nava constituie o realizare de vârf a ingineriei navale a secolului trecut, fiind proiectată cu specificații care au permis transformarea ei într-o bază armată în timp de război.

Transatlanticul a doborât recordul de viteză transatlantică în călătoria sa inaugurală din 1952, atingând o viteză medie de peste 36 de noduri (66 km/h). Finalizând călătoria în doar trei zile, 10 ore și 40 de minute, a redus cu 10 ore recordul anterior stabilit de RMS Queen Mary. Până în prezent, SS United States deține recordul pentru cea mai rapidă traversare transatlantică efectuată de o navă de pasageri.

Nava a stat dezafectată pe râul Delaware din Philadelphia timp de aproape trei decenii, în timp ce susținătorii și activiștii în domeniul conservării au căutat soluții pentru restaurarea ei. Cu toate acestea, planurile ambițioase de renovare au fost în mod repetat zădărnicite de costurile prohibitive. O lungă bătălie juridică privind taxele de andocare între organizația non-profit de administrare și proprietarul debarcaderului a dus la o hotărâre judecătorească de evacuare a navei.

După o operațiune de remorcare de 12 zile în martie, transatlanticul a ajuns în portul Mobile, Alabama. Acolo, echipe speciale au lucrat timp de luni de zile pentru a îndepărta cablurile, sticla, materialele plastice și substanțele chimice periculoase, astfel încât structura să fie sigură din punct de vedere ecologic pentru scufundare.

Încercarea de a-i bloca scufundarea

Deși Coaliția din New York pentru Salvarea SS Statele Unite, o organizație pentru patrimoniul maritim, a intentat un proces la tribunalul federal din Pensacola, solicitând blocarea scufundării pe motive de conservare istorică, autoritățile locale susțin că transformarea navei într-un recif este singura alternativă viabilă pentru a evita demontarea sa finală ca turnătorie de metal.

„SS United States a inspirat milioane de oameni din întreaga lume și a fost un simbol al mândriei și excelenței americane”, a declarat Susan Gibbs, președinta SS United States Conservancy, organizația non-profit care lucrează pentru salvarea navei. „Dacă nava este transformată într-un recif artificial, va deveni un reper istoric unic, atât deasupra, cât și sub linia de plutire.”

Proiectul face parte dintr-o subvenție de 10,1 milioane de dolari din partea comitatului Okaloosa pentru achiziționarea, transportul, reabilitarea și scufundarea navei, inclusiv 1 milion de dolari pentru crearea unui muzeu terestru dedicat călătoriei istorice.

Într-un „lanț” de 500 de recife artificiale

După scufundare, SS United States se va alătura unei rețele de peste 500 de recife artificiale din comitatul Okaloosa, care include deja o duzină de epave mai mici.

Întrucât vasul va fi amplasat pe fundul apei, la o adâncime de aproximativ 55 de metri, punțile sale superioare vor fi la doar 18 metri deasupra suprafeței mării. Această configurație va face reciful accesibil atât scafandrilor începători, cât și celor experimentați.

În plus, situl este situat la 22 de kilometri de USS Oriskany, un portavion scufundat în 2006 pentru a servi și ca atracție pentru scufundări.

Afacerile locale, cum ar fi centrele de scufundări, avioanele de pescuit și hotelurile, se așteaptă ca noua destinație marină să aducă anual milioane de dolari din venituri turistice.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări legate de bani și economie , te poți abona aici: