Episcopul care știa că un preot din subordinea lui a abuzat sexual o fată de 13 ani, dar nu l-a denunțat, este acum cercetat penal

Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, este vizat de un dosar penal pentru infracțiunea de nedenunțare, după ce procurorii au constatat că acesta a știut despre agresiunea sexuală comisă în urmă cu trei ani de preotul Augustin Benchea asupra unei minore, însă nu a sesizat autoritățile, scrie publicația independentă PressOne.

În 26 ianuarie, o investigație PressOne dezvăluia că episcopia din Iași și Vaticanul au ținut ascuns abuzul sexual comis de un preot asupra unei fetițe de 13 ani.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău s-a sesizat din oficiu pe 27 ianuarie 2026, la o zi după dezvăluirile făcute de jurnalista Emilia Șercan. Dosarul penal pentru nedenunțare, infracțiune prevăzută în art. 266 din Codul Penal, a fost preluat în aceeași zi de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău.

Când anchetatorii au instrumentat cazul agresiunii sexuale asupra minorei, în 2023, nu au deschis o investigație separată privind posibila infracțiune de nedenunțare. Această infracțiune este prevăzută de art. 266 din Codul Penal.

Minoră abuzată sexual de preot

Dosarul de abuz sexual a fost trimis în judecată în octombrie 2023, iar preotul Augustin Benchea a fost condamnat definitiv în 2024 la patru ani de închisoare cu executare pentru agresiune sexuală în formă continuată asupra unei minore de 13 ani din parohia Cleja, județul Bacău, unde slujea.

La sfârșitul săptămânii trecute, episcopul Iosif Păuleț a transmis un mesaj video pe pagina de Facebook a Episcopiei Romano-Catolice din Iași, în care admitea că „au fost erori” în gestionarea cazului preotului abuzator, susținând însă că a acționat cu „bună-credință”.

Cazul mușamalizat de Vatican și de episcopie

Potrivit PressOne, episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, a aflat în 2022 că un preot din subordinea sa a abuzat sexual o minoră de 13 ani, l-a sancționat canonic, însă nu a sesizat Poliția sau Parchetul.

Documentele din dosarul penal arată că, înainte ca statul român să afle și să intervină, cazul a fost gestionat exclusiv în interiorul Bisericii Catolice, prin proceduri canonice declanșate de Episcopia Romano-Catolică de Iași și validate ulterior chiar de Vatican.

Deși normele Vaticanului recomandă explicit cooperarea cu autoritățile statului în cazurile de abuz asupra minorilor, Biserica a limitat intervenția la măsuri administrative.

Preotul acuzat de abuz sexual poate ieși din închisoare

Preotul Augustin Benchea a fost arestat, judecat și condamnat definitiv, în 2024, la patru ani de închisoare cu executare, potrivit sursei citate.

Marți, 27 ianuarie, Judecătoria Vaslui a decis eliberarea condiționată a fostului preot din Bacău.

Instanța a stabilit ca în intervalul cuprins între data eliberării condiţionate şi data împlinirii duratei pedepsei Augustin Benchea să respecte un program de supraveghere. Judecătorul i-a atras atenția fostului preot „la conduita viitoare şi consecinţele la care se expune, dacă va mai comite infracţiuni”, mai arată instanța.

Decizia instanței nu este definitivă și a fost deja contestată de procurori.