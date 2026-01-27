Preotul care a abuzat sexual o fetiță de 13 ani poate ieși din închisoare după doar doi ani din condamnarea de patru ani, au decis judecătorii. Decizia nu e definitivă

Judecătoria Vaslui a decis marți eliberarea condiționată a fostului preot romano- catolic Augustin Benchea din Bacău, condamnat în 2024 la 4 ani de închisoare după ce a agresat sexual o fată în parohia unde slujea. PressOne a scris luni că episcopul de Iași a știut despre aceste abuzuri, a trimis cazul la Vatican și a aplicat sancțiuni canonice, dar nu a sesizat autoritățile, care au intervenit abia ulterior și l-au condamnat definitiv la închisoare pe preotul romano-catolic.

Decizia instanței nu este definitivă.

Cererea privind eliberarea condiționată a fostului preot Augustin Benchea a fost soluționată de Judecătoria Vaslui deoarece acesta a fost închis în Penitenciarul Vaslui după condamnarea definitivă, în martie 2024.

Instanța a admis astfel cererea preotului romano-catolic și propunerea Comisiei de liberare condiţionată din Penitenciarul Vaslui: „În temeiul art.587 alin.1 Cod procedură penală, dispune liberarea condiţionată a condamnatului Benchea Augustin (…) anterior executării integrale a pedepsei de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 437/22.03.2024 a Judecătoriei Bacău”.

Instanța a stabilit ca în intervalul cuprins între data eliberării condiţionate şi data împlinirii duratei pedepsei Augustin Benchea să respecte un program de supraveghere. Judecătorul i-a atras atenția fostului preot „la conduita viitoare şi consecinţele la care se expune, dacă va mai comite infracţiuni”, mai arată instanța.

Fostul preot Augustin Benchea se află în spatele gratiilor din iulie 2023, când instanțele din Bacău au decis arestarea lui preventivă pentru agresiune sexuală în formă continuată. Găsit vinovat, pe 30 iulie 2024 a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare.

În instanță, preotul Benchea a încercat să se apere dând vina pe victimă, prezentând judecătorilor un email primit de la aceasta. Potrivit încheierilor de cameră preliminară ale Judecătoriei și Tribunalului Bacău, consultate de HotNews, preotul Benchea a cerut excluderea din probatoriu a raportul expertiză care stabilea că victima nu avea cum să consimtă actele de agresiune sexuală dată fiind vârsta acesteia.

„Inculpatul a arătat că soluția judecătorului de cameră preliminară de la instanţa de fond nu este temeinică întrucât aspectele invocate nu se circumscriu unor aspecte de netemeinicie ci de nelegalitate a administrării probei. În esență acesta a arătat că la întocmirea raportului de expertiză nu s-a ținut cont de toate datele aflate la dosarul cauzei, respectiv a fost ignorat e-mail-ul expediat de minoră. Totodată, s-a arătat că prin concluziile raportului de expertiză efectuat s-a adăugat la legislația incidentă în cauză, constituind de altfel o apreciere pur subiectivă a comisiei care a dedus lipsa consimțământului persoanei vătămate prin raportare la vârsta acesteia, fără a se lua în considerare că aceasta împlinise vârsta de 14 ani”, se arată în încheierea Curții de Apel Bacău, prin care s-a decis judecarea preotului.

Episcopia a raportat la Vatican, nu și la Poliție

Jurnalista Emilia Șercan a publicat luni o investigație în PressOne în care a arătat cum au instrumentat superiorii preotului Benchea acest caz. Deși a aflat despre abuzurile preotului încă din 2022, Episcopia Romano Catolică Iași nu a sesizat Poliția, trimițând cazul la Vatican și aplicând doar sancțiuni canonice. Poliția s-a autosesizat abia după un an.

Episcopul Iosif Păuleț a transmis, luni, după publicarea materialului PressOne, o declarație despre situația preotului Augustin Benchea.

„În numele Episcopiei Romano-Catolice de Iași și al tuturor clericilor, ne cerem iertare victimei abuzului sexual săvârșit de Augustin Benchea, preot din Episcopia de Iași, familiei victimei, și tuturor persoanelor din comunitate afectate de aceste fapte extrem de grave, condamnate moral, canonic și penal”, se arată în mesajul transmis de episcop.

Păuleț susține că de la începutul situației de abuz „am fost alături de victimă și de familia ei, și le suntem alături în continuare”.

„Condamnăm fără nicio rezervă și cu cea mai mare fermitate orice formă de abuz sexual asupra minorilor sau a persoanelor vulnerabile. Aceste fapte constituie infracțiuni grave, o încălcare a demnității umane și o îndepărtare față de Evanghelie și de misiunea Bisericii”, mai transmite episcopul.