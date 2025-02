„Epoca Iohannis în PNL s-a încheiat”. Ce spune Ilie Bolojan despre eventuala revenire a lui Klaus Iohannis în partid

Declarații de presă susținute de președintele Senatului, Ilie Bolojan în paralel cu un protest spontan organizat de funcționari publici angajați in Senatul României, in Bucuresti, 22 ianuarie 2024. Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, spune că nu crede că actualul șef al statului se va întoarce în partidul care l-a lansat spre Cotroceni, potrivit News.ro.

Întrebat, la Pro TV, dacă are Klaus Iohannis o funcție pregătită în PNL pentru momentul în care își va încheia mandatul, actualul lider al partidului a răspuns: „Asta nu cred că se va întâmpla, dar nu am discutat această problemă cu dânsul”.

„Este cât se poate de clar că epoca Iohannis s-a încheiat în PNL”, a continuat Ilie Bolojan.

Bolojan, lider PNL și președinte al Senatului, a descris relația cu actualul șef al statului ca fiind una „normală, o relație instituțională”.

„Mi se pare normal ca, atunci când eşti pe o funcţie de responsabilitate publică, că eşti în administraţia locală, de exemplu, eşti primar, nu te cerţi gratuit cu prefectul, nu te cerţi gratuit cu preşedintele Consiliului Judeţean, numai ca să te afli în treabă sau pentru că sună bine, pentru că la un moment dat trebuie să colaborezi ca să meargă lucrurile în comunitate. La fel şi aici, eşti preşedintele Senatului, mi se pare absolut normal să ai o relaţie civilizată, instituţională cu Preşedintele României, cu preşedintele Camerei Deputaţilor, cu premierul”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a preluat conducerea interimară a PNL după alegerile din 24 noiembrie, când Nicolae Ciucă, care astăzi a demisionat și din funcția de senator, s-a clasat abia pe locul 5 în primul tur prezidențial. Recent, noul lider al liberalilor a declarat că alegerile din partid vor fi organizate „foarte probabil” în a doua jumătate a anului 2025.

Klaus Iohannis rămâne la Cotroceni până la învestirea unui nou președinte

Klaus Iohannis urma să își încheie al doilea – și ultimul – mandat prezidențial în 21 decembrie 2024, dar a rămas în funcție ca urmare a deciziei luate de CCR în 6 decembrie, când judecătorii constituționali au anulat alegerile prezidențiale.

Întrebat luni de reporterii prezenți la Bruxelles despre cei care îi contestă prelungirea mandatului și îi cer demisia, președintele Iohannis a spus că „este o temă vehiculată din motive populiste și electoraliste”.

„Funcționăm după Constituție și, atunci când am fost ales, peste șase milioane de români mi-au dat votul pentru ca să fac lucrurile ca la carte, iar cartea este Constituția. Și în Constituție scrie foarte clar și îmi spune că trebuie să stau până predau mandatul președintelui nou ales. Cred că am lămurit cu asta toată discuția și, oricum, nu cred că despre asta trebuie să vorbim. Eu, oricum, peste puține luni, plec. Și ce am făcut este de domeniul trecutului. Mi le asum şi pe cele bune, şi pe cele rele. Dar acum trebuie să ne pregătim pentru noi alegeri. România trebuie să aleagă un președinte. Şi românii trebuie să înţeleagă că asta este tema pe care trebuie să o discutăm. Nu văd sincer o utilitate în discuții prelungite despre dacă trebuia să stau sau nu trebuia să stau. Nu asta este tema”, a răspuns șeful statului.