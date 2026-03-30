„Este o instituție care și-a exercitat un drept” / „Era binevenită o mai mare atenție”. Reacțiile președintelui și premierului, după ce ICCJ a dat în judecată Guvernul

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au reacționat luni seară după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru amânarea plății unor restanțe salariale câștigate în instană de magistrați, iar sumele alocate magistraților să fie folosite pentru pachetul social de măsuri pentru persoanele vulnerabile.

„E un complex de fenomene. Nu plătesc cei care le-au generat cu 10-15 ani în urmă. Plătesc cei care sunt în acest moment la decizii (…) Evident că nu e normal ca statul să datoreze bani unor categorii sociale. E o balanță între ce trebuie să faci și câți bani ai în buget”, a declarat Nicușor Dan, luni seară, întrebat de jurnaliști despre demersul instanței supreme de a da în judecată Guvernul.

Întrebat din nou cum comentează demersul ICCJ, președintele a răspuns: „Este o instituție care și-a exercitat un drept, asta pot eu să constat în momentul ăsta”.

Bolojan: „Nu Guvernul este responsabil. Era binevenită o mai mare atenție”

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a afirmat că responsabilitatea nu aparține Guvernului, ci Parlamentului, și a invocat constrângerile bugetare.

„Guvernul a promovat un buget, acest buget a fost amendat în Parlament și, indiferent de sentința care va fi dată, dar poate va fi dată cum au fost date și celelalte în zona de salarizare a magistraților, ea nu poate fi pusă în aplicare, pentru că nu Guvernul a definitivat proiectul de buget, ci Parlamentul României. Era binevenită o mai mare atenție când declanșezi astfel de acțiuni”, a spus Bolojan la Digi24.

Premierul a adăugat că situația ține de „suportabilitatea bugetară și socială”, în condițiile în care statul trebuie să achite sume „care vin istoric din spate”.

„Când nu ai bani suficienți și trebuie achitate niște sume care vin istoric din spate, în situații de criză, personal cred că ai drept moral să te gândești la anumite eșalonări”, a mai declarat Ilie Bolojan.

ICCJ a dat în judecată Guvernul Bolojan pentru „refuzul nejustificat” de a aloca banii pentru restanțele salariale câștigate de magistrați în instanță

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor, pentru „refuzul nejustificat de a pune la dispoziția reclamantei sumele necesare pentru achitarea drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive”. Statul trebuie să le plătească magistraților 2 miliarde de euro, cu titlu de restanțe salariale, în urma valului de procese din ultimii ani, banii fiind plătiți în tranșe.

Demersul instanței supreme, conduse de Lia Savonea, vine în contextul în care Guvernul a decis să amâne plățile în acest an, iar sumele alocate magistraților să fie folosite pentru pachetul social de măsuri pentru persoanele vulnerabile.