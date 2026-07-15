„Era persoană fizică”. Cum se apără instituția care i-a permis lui Viorel Pașca să funcționeze fără autorizație timp de un deceniu 

AJPIS Bihor, agenția responsabilă de evaluarea și eliberarea licențelor pentru furnizorii de servicii sociale din județ, explică, într-un răspuns pentru HotNews, de ce nu i-a întrerupt activitatea lui Viorel Pașca în tot acest timp. Primele vizite ale inspectorilor sociali la adresele sale au fost efectuate în 2015, însă, până la intervenția DIICOT, nu a fost semnalată nicio neregulă.

De ce nu a considerat AJPIS Bihor că Pașca desfășura o activitate ilegală

„În ceea ce privește afirmația referitoare la «serviciile sociale voluntare», precizăm că existența unor persoane aflate cu domiciliul într-un imobil aparținând unei persoane fizice nu conduce, prin ea însăși, la concluzia că se desfășoară un serviciu social în sensul Legii nr. 292/2011. Calificarea unei activități ca serviciu social se realizează în raport cu condițiile și criteriile prevăzute de legislația aplicabilă și cu constatările efective rezultate în urma verificărilor.

Referitor la acreditare și licențiere, obligația de autorizare există în cazul furnizorilor de servicii sociale și al serviciilor sociale care intră sub incidența legislației specifice. Verificările efectuate de inspectorii sociali s-au realizat în limitele competențelor conferite de lege și în raport cu situația de fapt constatată la data controlului”, a declarat AJPIS Bihor pentru HotNews.

Agenția motivează decizia inspectorilor sociali de a nu-i aplica nicio sancțiune lui Viorel Pașca făcând trimitere la caracterul privat al activității sale.

„Urmare a vizitelor efectuate la locațiile domnului Pașca, s-a constatat că acestea sunt proprietatea privată a acestuia, iar persoanele care locuiau acolo aveau domiciliul stabilit în acele locații”, a completat AJPIS.

Inspectorii din Bihor confirmă că nu au aplicat nicio sancțiune de la primele controale din 2015

Întrebată de HotNews câte controale a demarat AJPIS Bihor la adresele lui Viorel Pașca în ultimii douăzeci de ani, de când acesta spune că a început să găzduiască bătrâni și bolnavi, agenția a răspuns că primele vizite ale inspectorilor sociali au fost efectuate în urmă cu mai bine de zece ani:

„În perioada 2015 – 2025, au fost întocmite note de constatare de către inspectorii sociali. Verificările au fost efectuate în cadrul echipelor mixte constituite prin Ordin al Prefectului Bihor, ori de cate ori a fost solicitată participarea AJPIS Bihor.

Urmare a vizitelor efectuate la locațiile domnului Pașca, s-a constatat că acestea sunt proprietatea privată a acestuia, fapt pentru care reprezentanții inspecției sociale au întocmit NOTE DE CONSTATARE, conform procedurilor interne”, se arată în răspunsul exclusiv pentru HotNews.

De ce a fost Viorel Pașca „îndrumat” de autorități, dar nu și sancționat

HotNews a cerut explicații și cu privire la concluziile Corpului de Control mixt care a ajuns la adresa lui Viorel Pașca la începutul lui iulie 2025. În raportul de o pagină și două rânduri intrat în posesia HotNews nu este constatată nicio neregulă. Însă, este precizat că Viorel Pașca a fost „îndrumat și consiliat” cu privire la legislație:

„Îndrumarea și consilierea reprezintă atribuții legale ale inspectorului social și au un caracter preventiv, fiind exercitate în scopul informării persoanelor verificate cu privire la cadrul normativ aplicabil.

Faptul că, în cadrul unor verificări realizate la fața locului, au fost formulate recomandări sau au fost oferite informații privind dispozițiile cadrul legal general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, nu conduce la concluzia existenței unei fapte contravenționale. Cadrul legal nu oferă instrumente pentru sancționarea sau oprirea unei activități desfășurate de o persoană fizică, în afara sistemului licențiat de servicii sociale”, a explicat AJPIS Bihor.

Așadar, în urma controlului, a conchis agenția, niciun inspector social nu a fost sancționat disciplinar. În plus, a precizat că „verificarea administrării bunurilor, a resurselor financiare ale persoanelor fizice exceed atribuțiilor generale ale Inspecției sociale”.

„Activitatea era de notorietate publică” – răspunsul AJPIS la acuzația de mușamalizare

Având în vedere Legea nr. 292/2011, care spune că furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditați în condițiile legii, precum și faptul că serviciile sociale, indiferent dacă sunt acordate de furnizori de servicii sociale publici sau privați, pot funcționa pe teritoriul României numai dacă sunt licențiate în condițiile legii, HotNews a întrebat cum răspunde instituția acuzațiilor de mușamalizare a unor presupuse ilegalități comise de Viorel Pașca.

„AJPIS Bihor respinge orice afirmație privind existența unei pretinse «mușamalizări» a activității desfășurate de domnul Pașca. Această activitate era de notorietate publică.

AJPIS Bihor și-a exercitat atribuțiile potrivit competențelor conferite de lege, fără a avea posibilitatea de a se substitui atribuțiilor altor autorități administrative.

La momentul verificărilor efectuate, persoanele identificate în locațiile respective erau persoane fizice care aveau domiciliul într-un imobil aparținând unei persoane fizice”, a răspuns agenția.

AJPIS Bihor, în vizorul Ministerului Muncii

Săptămâna trecută, ministrul Muncii i-a solicitat directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială să dispună măsuri de sancționare a conducerii AJPIS Bihor. Tot atunci a fost demisă și Alexandra Zară din funcția de președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

„Aceste măsuri vin ca urmare a modului în care aceste instituții au acționat atât în ceea ce privește intervenția DIICOT din data de 30 iunie, cât și în gestionarea acestui subiect în decursul anilor”, a explicat Pîslaru cu referire la azilele ilegale din Bihor ale lui Viorel Pașca, reținut și pus sub control judiciar într-un dosar al DIICOT, a anunțat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru miercurea trecută, într-o postare pe Facebook.

Marți, la o zi după ce Curtea de Apel București i-a ridicat controlul judiciar, Viorel Pașca, acuzat de DIICOT de exploatarea a sute de persoane vulnerabile, a cerut autorităților să-i trimită înapoi la el pe bătrânii și bolnavii care locuiau la Dumbrava.

Viorel Pașca este acuzat de către anchetatori de exploatarea a sute de persoane vulnerabile. Conform autorităților, gruparea condusă de acesta a obţinut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donaţii, pensii, indemnizaţii şi alte ajutoare şi beneficii sociale. Acțiunea DIICOT a provocat un val de reacții critice în spațiul public, inclusiv proteste.