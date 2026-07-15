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Actualitate

„Era persoană fizică”. Cum se apără instituția care i-a permis lui Viorel Pașca să funcționeze fără autorizație timp de un deceniu 

Ruth Novacovici
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AJPIS Bihor, agenția responsabilă de evaluarea și eliberarea licențelor pentru furnizorii de servicii sociale din județ, explică, într-un răspuns pentru HotNews, de ce nu i-a întrerupt activitatea lui Viorel Pașca în tot acest timp. Primele vizite ale inspectorilor sociali la adresele sale au fost efectuate în 2015, însă, până la intervenția DIICOT, nu a fost semnalată nicio neregulă.

  • Agenția respinge orice acuzație de „mușamalizare”.
  • HotNews a întrebat reprezentanții instituției de ce i-a permis lui Viorel Pașca să ofere „servicii sociale voluntare” timp de un deceniu, fără autorizație. 
  • În răspunsul de mai jos, instituția explică de ce nu l-a sancționat pe Pașca, când au fost primele controale și ce a însemnat activitatea de consiliere făcută de inspectori cu acesta.