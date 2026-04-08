„Eram foarte, foarte săraci. Atunci am învățat o lecție prețioasă de viață!”. Mărturia sinceră a lui Mircea Lucescu

„Este cel mai frumos și mai sensibil comentariu scris vreodată despre mine și cariera mea. Îți mulțumesc și te felicit”. Acesta a fost mesajul pe care Mircea Lucescu mi l-a trimis după ce a citit ceea ce mă rugase să-i trimit: link-ul cu un editorial pe care l-am scris în decembrie 2024, scrie miercuri Dan Udrea, pe Golazo.ro.

A fost un text cu titlul „În aceste momente de derută națională, Lucescu ne predă o lecție: să învățăm să împărțim între noi”.

Era un context politic delicat pentru România, ca țară, și pentru noi, ca oameni, după ce alegerile prezidențiale fuseseră anulate.

Textul a fost însă despre cartea lui Lucescu: „Mirajul gazonului”. Era ediția adăugită și revizuită, cartea fiind publicată în 1981. E scrisă chiar de Lucescu, undeva la finalul carierei lui de fotbalist.

