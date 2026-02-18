„Eram veșnic obosită, țipam la copii. O aventură m-a salvat”

O mamă este supusă zilnic la nenumărate provocări. Cred că toate mamele vor înțelege și vor realiza că sunt anumite momente care te fac să-ți pierzi mințile. Însă atunci când ești liniștită, mulțumită și fericită, problemele par să nu mai existe, scrie site-ul Totuldespremame.ro.

text apărut inițial în octombrie 2017

Sunt mamă a doi copii, unul de șase ani și unul de 3 ani și jumătate. Ultimii șase ani din viața mea au fost cam așa: alăptat, schimbat scutece, culcat copii, trezit noaptea, 10 kilograme în plus pe silueta mea de prințesă de odinioară, părul nespălat uneori, unghiile tăiate din carne ca să pară mereu curate, serviciu, piață, acasă, spălat, călcat, gătit. O cafea cu o prietenă părea un lux pe care nu știu dacă mi l-am permis de maximum 3 ori.

Nu am avut nici măcar o zi în care să putem lăsa copiii undeva și noi să mergem la un film. Fie vorba între noi, nu mi-aș fi dorit un film, mi-aș fi dorit să stau acasă, în pat cu ochii pe tavan. Doar că dacă cumva se întâmpla să rămân o jumătate de zi singură acasă, nu stăteam niciodată cu ochii pe tavan pentru că ba aveam de lucru pentru la birou, ba făceam curat, ba făceam mâncare pentru copiii ce aveau să se întoarcă în curând.

Relația de cuplu s-a distrus, evident. Am ajuns să vedem unul în celălalt un ajutor indispensabil în creșterea copiilor. Eu eram o menajeră, iar el o bonă cu care mai putea lăsa copiii din când în când, dar nu pentru o seară în oraș cu fetele ci pentru treburi urgente de rezolvat tot pentru bunul mers al familiei.

Și în loc să ne apreciem măcar pentru ajutorul pe care ni-l puteam oferi, dacă nu mai era nimic altceva între noi ca soț și soție, sau ca măcar să apreciem parteneriatul comun în creșterea copiilor, între noi apărea extrem de des discuții și certuri, care mai de care mai violente, plecând de la aceeași nevoie imprecisă și nepalpabilă de iubire. Eu nu mă simțeam iubită și apreciată, iar el la fel. Dar nu am știut niciodată să ne spunem lucrul acesta sau să-l înțelegem, fie că eram prea mândri, fie prea stângaci, fie că nu a mai existat.

