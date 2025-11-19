Erdogan, apel către Ucraina și Rusia să reia negocierile la Istanbul „cu un cadru mai cuprinzător”. Discuție cu Zelenski la Ankara

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit miercuri la Ankara pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și a îndemnat Kievul și Moscova să reia negocierile „cu o abordare pragmatică și orientată spre rezultate”, potrivit AFP și Reuters.

„Desigur, am discutat pe larg despre situația din diplomație. Și acum multe procese au devenit mai active și încercăm să ne asigurăm că toate activitățile sunt îndreptate în mod specific spre pace”, a declarat Zelenski, vorbind alături de Erdogan într-un briefing de presă.

Liderul turc a făcut apel la reluarea negocierilor la Istanbul, unde cea mai recentă rundă de discuții dintre Ucraina și Rusia a avut loc în iulie.

„În întâlnirile de astăzi, am subliniat, de asemenea, necesitatea ca procesul de la Istanbul să continue cu o abordare pragmatică și orientată spre rezultate”, a declarat Erdogan.

„De asemenea, ne așteptăm ca toți partenerii noștri care doresc să vadă încetarea vărsării de sânge în regiune să adopte o abordare constructivă față de procesul de la Istanbul”, a mai spus el.

Istanbul a fost gazda a trei runde de discuții între Ucraina și Rusia în perioada mai-iulie, însă întâlnirile au produs doar schimburi de prizoneri la scară largă.

„Sperăm să reluăm schimburile”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că speră să schimburile de prizoneri cu Rusia vor fi reluate până la sfârșitul anului.

„Sperăm să reluăm schimburile până la sfârșitul anului, să aducem înapoi un număr semnificativ de prizonieri”, a declarat liderul ucrainean.

Erdogan a indicat intensificarea atacurilor din război drept motiv pentru reluarea discuțiilor.

„În special, atacurile tot mai numeroase asupra infrastructurii energetice și pierderile de vieți omenești rezultate duc la distrugeri ireparabile pentru ambele părți”, a spus liderul turc.

„Suntem de părere că revitalizarea procesului de la Istanbul cu un cadru mai cuprinzător – unul care poate aborda problemele acum acute – ar fi benefică”, a adăugat președintele Erdogan.

Erdogan, care păstrează relații prietenoase și cu omologul său rus, Vladimir Putin, a adăugat: „Suntem întotdeauna gata să discutăm propuneri” cu Moscova care să ducă la o încetare a focului și la o pace durabilă.

„În acest sens, apreciem, de asemenea, implicarea aliatului nostru, Statele Unite, în acest proces”, a conchis președintele Turciei.