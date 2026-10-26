Eric Bauza, vocea lui Bugs Bunny și Daffy Duck, a murit brusc la vârsta de 46 de ani

Eric Bauza, actorul care a dat viață personajelor din Looney Tunes, printre care Bugs Bunny, Daffy Duck și Porky Pig, s-a stins din viață, a anunțat familia sa.

Actorul, care a câștigat trei premii Emmy pentru interpretare vocală excepțională în mai multe seriale de televiziune, s-a stins din viață „brusc” duminică, în locuința sa. Anunțul a fost făcut de familia sa pe Instagram, potrivit BBC. Cauza decesului a fost o boală cardiovasculară hipertensivă, a relatat Variety.

Bauza a dat voce mai multor personaje cunoscute din desene animate. El a interpretat vocile personajelor Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd și Foghorn Leghorn în filmul din 2021 „Space Jam: A New Legacy”, înainte de a relua aceste roluri, precum și pe cel al lui Road Runner, în „Coyote vs. Acme”.

De asemenea, a interpretat rolul lui Toad General în filmul din 2023 „The Super Mario Bros. Movie” și în continuarea acestuia, „The Super Mario Galaxy Movie”, al cincilea film cu cele mai mari încasări la nivel internațional în acest an.

Într-un interviu acordat în 2021 pentru NBC News, Bauza, care s-a născut în Ontario și era de origine filipineză, a spus că a crescut fiind un mare fan al personajelor din „Looney Tunes” și că, în copilărie, obișnuia să le imite vocile.

„Looney Tunes transcende toate limbile și toate culturile”, a spus el. „Nu contează din ce parte a planetei provii. Comedia este înțeleasă de toată lumea.”

Între 2022 și 2025, a câștigat trei premii Emmy pentru interpretare vocală excepțională în mai multe seriale de televiziune.

Într-o declarație preluată de Hollywood Reporter, Channing Dungey, președintele Warner Bros. Television Group și US Networks, a afirmat:

„Eric Bauza a fost un actor de voce unic, care a adus bucurie și râsete milioanelor de oameni din întreaga lume. El a urmat pașii unor giganți precum Mel Blanc. Eric spunea că a duce mai departe moștenirea legendară a Looney Tunes a fost una dintre cele mai mari onoruri din viața sa.”