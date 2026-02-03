Erou la 13 ani: Adolescentul care a înotat 4 kilometri în apele agitate ale oceanului pentru a-și salva familia de la înec

Austin Appelbee, un băiat de 13 ani din Australia, a înotat timp de patru ore în apele Oceanului Indian și a renunțat la propria vestă de salvare pentru a ajunge mai repede la mal, reușind să alerteze salvatorii care i-au recuperat mama și frații de la 14 km distanță de coastă, potrivit BBC.

Incidentul a avut loc vineri, în zona Geographe Bay din statul Australia de Vest. Ceea ce trebuia să fie o zi de relaxare cu caiacul și plăcile de paddleboard s-a transformat într-o situație critică atunci când vânturile puternice au împins familia la peste 14 kilometri distanță de mal.

Mama adolescentului, în vârstă de 47 de ani, și cei doi frați mai mici, de 8 și 12 ani, au rămas captivi în larg, agățați de o singură placă de paddleboard. Femeia a luat decizia de a-și trimite băiatul cel mare, pe Austin, după ajutoare. Adolescentul a pornit inițial cu caiacul, dar valurile au umplut ambarcațiunea cu apă, așa că a continuat drumul prin înot.

El a parcurs primele două ore cu o vestă de salvare, însă a realizat că obiectul îi îngreuna mișcările. Într-un gest de un curaj extrem, el a decis să scoată vesta ca să câștige viteză și să atingă malul înainte de lăsarea întunericului. După un efort epuizant de patru ore, a ajuns pe plaja Quindalup și a alertat imediat autoritățile.

Membrii Naturaliste Volunteer Marine Rescue (un grup de salvatori maritimi voluntari din zonă) au rămas impresionați de forța de care a dat dovadă întreaga familie.

„Curajul și vitejia lor au fost extraordinare, în special cele ale tânărului care a înotat patru kilometri ca să dea alarma”, au declarat aceștia. Comandantul organizației, Paul Bresland, a descris efortul lui Austin drept unul „supraomenesc”. Acesta a explicat pentru ABC News că băiatul a parcurs primele două ore cu o vestă de salvare.

„Curajosul adolescent a considerat însă că nu va reuși astfel, așa că a renunțat la ea și a înotat următoarele două ore fără vestă”, a adăugat Bresland.

Austin a dat alarma vineri, la ora 18:00, fapt care a declanșat o căutare masivă. Mama sa și cei doi frați au fost localizați de un elicopter abia la ora 20:30. Aceștia se aflau la 14 kilometri de țărm și se țineau strâns de o singură placă de paddleboard.

„O navă de salvare a voluntarilor a pornit imediat spre locația lor. Toți trei au fost recuperați cu succes și aduși la țărm în siguranță”, se arată într-un comunicat emis de Poliția din Australia de Vest.

După ce au ajuns la mal, paramedicii i-au examinat pe toți membrii familiei. Aceștia au fost transportați la spitalul din apropiere pentru îngrijiri suplimentare, dar au primit permisiunea să plece acasă la scurt timp.

Inspectorul James Bradley, din cadrul Poliției statului Australia de Vest, a subliniat că acest incident servește drept un memento important despre rapiditatea cu care se pot schimba condițiile oceanice.

