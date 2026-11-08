Escaladare semnificativă în Arabia Saudită: Rebelii houthi au atacat și lovit o zonă simbol din Riad

Zona financiară din Riad a fost lovită duminică și o clădire a gigantului Aramco a fost avariată, au spus mai mulți martori oculari pentru AFP, după ce coaliția condusă de Arabia Saudită a afirmat că a interceptat rachete lansate de forțele houthi din Yemen.

Capitala saudită, în special aeroportul său, a fost atacată de mai multe ori, încă din octombrie, a atacurilor cu rachete ale houthi, forțe pro-iraniene care luptă împotriva guvernului yemenit, susținut de coaliția condusă de saudiți.

Însă atacarea acestui cartier simbolic ar putea constitui o escaladare semnificativă a conflictului dintre regat și houthi, care au acuzat forțele saudite de două atacuri mortale îndreptate împotriva civililor, vineri și sâmbătă, în Yemen.

„Turnul Aramco din KAFD a fost ținta atacului, asta e sigur”, a afirmat unul dintre martori, folosind acronimul pentru Cartierul Financiar Regele Abdullah, denumit după fostul monarh saudit.

Alți doi martori au afirmat că au observat pagube la clădire.

Mai multe etaje ale clădirii păreau să fi fost avariate, a indicat un martor, menționând geamuri sparte și avarii vizibile pe o parte a fațadei turnului. Imagini neverificate postate online arată daune la clădirea Aramco.

Footage from the site, and post-impact shows continuous smoke plumes rising from the upper floors of the damaged Al-Aqiq commercial tower in Riyadh as civil defense units secure the area. #SaudiArabia #Riyadh #AlAqiq @Natsecjeff https://t.co/6R01FMkTTe — ConflictRadarME (@ConflictRadarME) November 8, 2026

Coaliția saudiților anunțase interceptarea de rachete

Coaliția condusă de Arabia Saudită anunțase anterior interceptarea a două rachete balistice lansate de houthiți împotriva capitalei Riad, la scurt timp după ce autoritățile au emis o alertă și după ce jurnaliștii AFP au semnalat explozii puternice.

Regatul „a interceptat și a distrus două rachete balistice lansate de miliția teroristă houthi în direcția Riadului”, a declarat pe X Turki al-Malki, purtătorul de cuvânt al coaliției.

El a anunțat, de asemenea, distrugerea a două rachete de croazieră lansate către Riad și sudul țării.

Nu era clar, în acel moment, dacă pagubele suferite de clădirea Aramco, gigantul petrolier saudit, au fost cauzate de căderea unor resturi în urma interceptării unei rachete sau de impactul unui proiectil.

Cartierul financiar, un simbol al regatului

Cartierul Financiar Regele Abdullah este unul dintre cele mai vizibile simboluri ale reformelor economice și sociale în curs de desfășurare în regat, cu zgârie-nori impunători, magazine de lux și spații verzi.

Zona găzduiește, de asemenea, complexuri rezidențiale, precum și o stație de metrou foarte aglomerată în orele de vârf.

Atacurile au avut loc la câteva ore după ce Ministerul Educației din Arabia Saudită a anunțat sâmbătă seara reluarea cursurilor cu prezență fizică la Riad, după câteva săptămâni de învățământ la distanță ca urmare a unui val anterior de atacuri.

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