„Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat după două luni de detenție: „Cazul a fost definitiv clasat”

Israelianul Simon Leviev, acuzat de înșelăciune pe aplicații de întâlniri în documentarul de succes al Netflix „The Tinder Swindler” („Escrocul de pe Tinder”), a fost eliberat în Georgia după două luni de detenție, a anunțat vineri avocata sa, informează AFP, conform Agerpres.

Bărbatul de 34 de ani, pe numele real Shimon Yehuda Hayut, este acuzat de fraude financiare, în special de a fi sedus femei pe internet pentru a le escroca de bani.

Leviev fusese arestat în septembrie pe aeroportul din Batumi, o stațiune georgiană de la malul Mării Negre, la solicitarea Interpol, în baza unei cereri formulate de Germania.

Deținut de atunci într-un penitenciar din Kutaisi, el a fost eliberat „fără condiții” după ce Germania a renunțat la cererea de extrădare, a declarat jurnaliștilor avocata sa, Mariam Kublașvili.

„Cazul a fost definitiv clasat”, a declarat ea, adăugând că Leviev nu a fost obligat să plătească o cauțiune, să semneze vreun angajament juridic sau să accepte restricții de deplasare.

Ea a explicat că procurorii germani au deschis o anchetă împotriva lui Simon Leviev după o plângere depusă de o femeie la Berlin, care susținea că acesta o escrocase cu aproape 50.000 de euro după ce a întâlnit-o pe aplicația de întâlniri Tinder.

Deocamdată nu se știe de ce autoritățile germane au renunțat la urmărirea penală, însă Mariam Kublașvili pune această decizie pe seama unei „lipse de probe”.

Între 2017 și 2019, Simon Leviev s-ar fi dat drept un bogat moștenitor pe Tinder și ar fi convins femeile cu care conversa să-i împrumute sume importante de bani, pe care nu le-a restituit.

Pentru a-și convinge victimele că era la fel de bogat pe cât pretindea, acesta apela uneori la avioane private sau la gărzi de corp.

Acțiunile lui Simon Leviev au făcut obiectul mai multor anchete jurnalistice. „The Tinder Swindler”, un documentar Netflix care spune povestea mai multor victime ale sale, s-a bucurat de un succes mondial la lansarea sa în 2022.

Potrivit mass-media, Simon Leviev ar fi escrocat circa 10 milioane de dolari de la victimele sale din mai multe țări.

El a negat aceste acuzații în 2022, declarând postului american CNN că a folosit Tinder doar pentru a „cunoaște fete”.

Mediatizarea cazului său l-a transformat într-unul dintre simbolurile escrocheriilor sentimentale, un tip de fraudă tot mai răspândit în ultimii ani.