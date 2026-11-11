Eșec al guvernului lui Robert Fico. Parlamentul slovac a respins o măsură ce viza dosarele de mare corupție

Parlamentul slovac a respins miercuri o modificare majoră a Codului penal propusă de guvern, un eşec ce ilustrează slăbirea majorităţii premierului naţionalist Robert Fico, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Mai mulţi deputaţi slovaci şi-au retras recent sprijinul pentru de coaliţia guvernamentală, în timp ce opoziţia a cerut săptămâna trecută organizarea de alegeri anticipate.

Doar 75 din cei 150 de deputaţi au votat în favoarea textului, insuficient pentru adoptarea sa. Un număr de 74 de parlamentari au votat împotrivă, iar unul s-a abţinut.

Modificarea prevedea interzicerea folosirii mărturiilor persoanelor cercetate într-un dosar în alte cazuri dacă acceptă să coopereze cu justiţia, ceea ce, potrivit criticilor, ar fi putut împiedica urmărirea oficialilor de rang înalt.

Parlamentul aprobase anterior mai multe modificări ale Codului penal, printre care o reducere a pedepselor pentru corupţie şi infracţiuni economice.

Michal Simecka, liderul principalului partid de opoziţie, Slovacia Progresistă, a salutat rezultatul votului, văzând în el „o victorie pentru toţi cei care încă cred că justiţia poate învinge în Slovacia”. „Pentru mine, acesta este un nou argument solid în favoarea unui acord pentru alegeri anticipate”, a declarat Simecka presei după vot.

Tibor Gaspar, deputat al partidului de guvernământ Smer, el însuşi urmărit în justiţie, a apărat modificarea Codului penal, afirmând că este „importantă pentru cetăţeni deoarece martorii sunt manipulaţi”.

„Indiferent dacă va fi adoptată sau nu, continuăm să mergem înainte”, a declarat el marţi pentru mass-media în Parlament, asigurând că textul nu are „nicio legătură” cu propriul său caz din justiţie.

Tibor Gaspar este acuzat că ar fi constituit o organizaţie infracţională în cadrul poliţiei pentru a servi presupusele interese ale partidului de guvernământ Smer.

Revenit la putere în 2023, Robert Fico se confruntă cu numeroase proteste din cauza încercărilor sale de apropiere de Moscova şi pentru că a întreprins măsuri de restrângere a anumitor libertăţi în această ţară cu o populaţie de 5,4 milioane de locuitori.