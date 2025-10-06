Eșec în justiție pentru Donald Trump: O judecătoare a blocat trimiterea Gărzii Naționale în cel mai mare oraș din Oregon

Un judecător federal din Oregon a oprit duminică, temporar, administrația lui Donald Trump să trimită trupe ale Gărzii Naționale pentru a menține ordinea în Portland, Oregon, un eșec pentru președintele care încearcă să trimită armata în mai multe orașe, în ciuda opoziției liderilor democrați, transmite Reuters.

Decizia judecătoarei districtuale americane Karin Immergut a venit după decizia administrației Trump de a chema trupe din California și Texas, la doar o zi după ce ea l-a blocat temporar pe Trump să trimită 200 de soldați ai Gărzii Naționale din Oregon în Portland.

Immergut a declarat că nu există dovezi că protestele recente necesită prezența trupelor Gărzii Naționale, indiferent de proveniența acestora.

„Cum ar putea trimiterea Gărzii Naționale federale din California să nu contravină în mod direct (deciziei) pe care am emis-o ieri?”, l-a întrebat Immergut pe un avocat al administrației Trump în timpul unei audieri duminică seara.

Decizia judecătoarei Immergut de duminică, care va rămâne în vigoare până cel puțin pe 19 octombrie, înseamnă că administrația Trump nu va putea trimite trupe ale Gărzii Naționale în Portland, în timp ce statele Oregon și California solicită instanței o hotărâre pe termen mai lung.

E un abuz, afirmă guvernatorul democrat al Californiei

Duminică, Pentagonul a afirmat că trimite 200 de soldați ai Gărzii Naționale din California în Oregon pentru a „sprijini Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA și alți angajați federali care îndeplinesc sarcini oficiale, inclusiv aplicarea legii federale, și pentru a proteja proprietatea federală”.

Trupele Gărzii Naționale sunt forțe militare statale care răspund în fața guvernatorilor lor, cu excepția cazului în care sunt chemate în serviciul federal. Trump a susținut că trimiterea lor în Portland este necesară pentru a răspunde protestelor de la un centru de imigrare din oraș.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat înainte de ordinul judecătoarei că trupele erau deja în drum spre Portland.

„Este un abuz uluitor de lege și putere. Administrația Trump atacă fără nicio remușcare însăși statul de drept”, a afirmat Newsom într-o postare pe X.

Un judecător federal a interzis administrației Trump să folosească trupele americane din California pentru combaterea criminalității pe 2 septembrie, dar această hotărâre este suspendată deoarece administrația a făcut apel. Drept urmare, trupele Gărzii Naționale care s-au îndreptat spre Oregon rămân federalizate și sub comanda lui Trump.