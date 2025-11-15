Eșecul de la lansarea primului robot umanoid rus dotat cu AI, care s-a prăbușit pe scenă, este un indiciu al unei probleme mai mari pentru Rusia

Eșecul de la prezentarea a primului robot umanoid cu inteligenţă artificială produs în Rusia, care a căzut la doar 15 secunde după ce a intrat pe scenă, subliniază provocările cu care se confruntă țara lui Vladimir Putin în competiția cu liderii din domeniul AI și al roboticii, SUA și China, potrivit Fortune.com.

Robotul, numit AIdol, a fost prezentat luni în cadrul unei expoziții tehnologice la Centrul de Congrese Yarovit Hall din Moscova. Mașinăria a urcat pe scenă însoțită de doi operatori pe melodia „Gonna Fly Now”, tema din filmul Rocky din 1976, a salutat publicul înainte de a face câțiva pași, și-a pierdut echilibrul și a căzut.

Personalul evenimentului s-a grăbit să acopere robotul căzut cu o pânză neagră și l-a transportat de pe scenă, întrerupând prezentarea. Momentul cu prăbușirea lui AIdol pe scenă a devenit rapid subiectul glumelor pe reţelele sociale.

Vladimir Vitukhin, CEO al startup-ului Idol din Moscova, a atribuit căderea unor probleme de calibrare cauzate probabil de sensibilitatea excesivă a camerelor stereo ale robotului la condițiile de iluminare din sală.

„Exact asta înseamnă învăţarea în timp real: când o eroare reuşită se transformă în cunoaştere, iar o eroare eşuată în experienţă”, le-a spus Vitukhin participanților după incident, potrivit Newsweek.

Robotul a fost adus ulterior înapoi pe scenă și a reușit să rămână în picioare cu ajutorul operatorilor. Vitukhin a susținut că AIdol nu a suferit niciun prejudiciu în urma căderii.

AIdol este proiectat să îndeplinească „trei funcţii umane esenţiale”, potrivit creatorilor săi: să comunice, să prindă obiecte şi să meargă.

Conform companiei, umanoidul poate funcționa autonom până la șase ore, iar fața sa este capabilă să exprime cel puțin 12 emoții de bază și „sute” de microexpresii prin pielea sa flexibilă din silicon. Toate sistemele robotului funcționează offline.

Ce ne spune eșecul lui AIdol

Potrivit companiei, 77% din componentele AIdol sunt fabricate în Rusia, iar aceasta intenționează să crească acest procent la 93% atunci când robotul va intra în producția de serie. Rusia se confruntă însă cu sancțiuni din partea țărilor occidentale din cauza invaziei Ucrainei, ceea ce a restricționat accesul țării la electronice avansate, componente semiconductoare și alte tehnologii critice necesare pentru dezvoltarea roboticii.

Sectorul roboticii din Rusia s-a confruntat cu mari dificultăți de la invadarea Ucrainei, când marii producători internaționali au părăsit piața rusă ca răspuns la sancțiuni. Țara s-a confruntat cu provocări continue legate de lipsa componentelor și pierderea talentelor din domeniul ingineriei.

Debutul mai puțin decât ideal al AIdol evidențiază cu adevărat cât de mult a rămas în urmă în comparație cu unii concurenți internaționali. Robotul Atlas al Boston Dynamics, de exemplu, poate practica parkour și manipula obiecte pe cont propriu, datorită sistemelor de vizualizare bazate pe învățarea automată.

Producătorii chinezi au făcut, de asemenea, progrese semnificative în domeniul roboților umanoizi – chiar săptămâna trecută, cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a declarat că „Tesla și companiile chineze vor domina piața (roboticii)”.

Dezvoltatorii de la Idol prevăd că AIdol va fi utilizat în domeniul producției, logisticii și serviciilor publice, cum ar fi băncile și aeroporturile. Cu toate acestea, compania nu a dezvăluit ce sistem specific de inteligență artificială alimentează robotul și nici când se va începe producția în serie.