„Este greu de crezut că mai există voci care încearcă să convingă că Rusia nu este agresorul”. Reacție dură a președintei Maia Sandu

Maia Sandu a condamnat miercuri Moscova și i-a criticat pe cei care „mai încearcă să-i convingă pe moldoveni că Rusia nu este agresorul”, după o serie de incidente cu drone care au adus războiul din Ucraina mai aproape de Republica Moldova.

„Noaptea trecută, Rusia a adus din nou teroare în Ucraina. Orașe și comunități au fost atacate, războiul brutal ajungând până la hotarul nostru”, a declarat președinta Republicii Moldova Maia Sandu.

La punctul de trecere Starokazacie, pe teritoriul Ucrainei, la numai un kilometru de Republica Moldova, două persoane, a căror identitate încă nu a putut fi stabilită, și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone. Iar ieri, încă o dronă rusească a intrat în spațiul nostru aerian. A trecut în România, a revenit și s-a prăbușit în raionul Rîșcani. Chiar dacă nu a făcut victime, o asemenea încălcare înseamnă un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri, pentru sate și orașe, pentru avioanele care ne traversează cerul”, a adăugat ea.

„Este greu de crezut că în fața acestei realități mai există voci care încearcă să-i convingă pe moldoveni că Rusia nu este agresorul sau că războiul de lângă noi nu ne privește. Să negi pericolul în timp ce dronele și rachetele rusești seamănă moarte și pun Moldova în calea pericolului și să critici eforturile țării tale de a-și consolida sistemul de apărare înseamnă să alegi trădarea în locul siguranței propriului popor”, a spus președinta.

Dronele rusești au lovit în cursul nopții un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova, a anunțat miercuri Serviciul de Grăniceri al Ucrainei într-o postare pe Facebook.

Cel puțin două persoane au murit și alți câțiva oameni au fost răniți.

Atacul a avut loc în zona punctului de trecere Tudora (Republica Moldova) – Starokazacie (Ucraina).

În urma atacului, infrastructura punctului ucrainean de trecere a frontierei a fost afectată, iar activitatea punctului de trecere a fost sistată.

Cele două persoane decedate în urma atacului sunt cetățeni ai Ucrainei, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău.

Totodată, un cetățean al Republicii Moldova a avut de suferit în urma atacului. Acesta a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău.

Este vorba de șoferul autocarului companiei „Atlas Tur”, avariat în urma atacului cu drone. Acesta transportase pasageri în orașul Uman din Ucraina și se întorcea în Republica Moldova.

Cu câteva ore mai devreme, în ziua de marți, o dronă a căzut în apropierea unui sat din raionul Rîșcani, provocând 4 focare de incendiu într-un lan de floarea-soarelui.

Drona, identificată de autorități ca fiind una de tip Shahed, a intrat inițial în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Ucrainei, a traversat teritoriul țării și a ieșit în direcția Iași, România, înainte de a reintra pentru a se prăbuși în Rîșcani.

Traficul aerian din Republica Moldova a fost restricționat temporar.

Rusia a atacat, de asemenea, în cursul nopții capitala Ucrainei, Kiev, omorând cel puțin cinci oameni.