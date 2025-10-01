„Este greu să găsești o pisică neagră într-o cameră întunecată”. Dmitri Medvedev, reacție ironică după ce Donald Trump a spus ce măsură a luat din cauza lui

Adjunctul lui Vladimir Putin în Consiliul de Securitate de la Moscova, Dmitri Medvedev, a ironizat o afirmație a lui Donald Trump privind trimiterea de submarine aproape de Rusia, continuând astfel disputa de la distanță cu președintele american.

Reacția lui Medvedev, cunoscut pentru declarațiile sale agresive la adresa europenilor și Occidentului, vine după ce Trump a făcut referire, marți, în cadrul unei reuniuni cu generali și amirali americani din toată lumea la desfășurarea unor submarine nucleare în apropierea Rusiei la începutul acestui an, ca răspuns la comentarii făcute de fostul preşedinte rus pe care le-a descris drept „provocatoare”.

Situația din jurul submarinelor nucleare ale Washingtonului ne aduce aminte de zicala despre o pisică neagră într-o cameră întunecată, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, potrivit TASS.

„Donald Trump vorbește din nou despre submarinele pe care le-a mutat «pe coastele Rusiei», de data aceasta menționând că sunt «total» nedetectabile”, a scris el pe noua aplicație rusă Max, care se vrea un echivalent al WhatsApp.

„Este greu să găsești o pisică neagră într-o cameră întunecată, mai ales dacă nu există nicio pisică”, a spus ironic Medvedev.

Ce spusese Trump despre submarinele nucleare

„Am fost puțin amenințați de Rusia recent și am trimis un submarin, un submarin nuclear, cea mai letală armă creată vreodată”, a declarat Trump.

„În primul rând, nu poate fi detectat. Nu există nicio cale. Suntem cu 25 de ani înaintea Rusiei și Chinei în ceea ce privește submarinele”, a continuat liderul de la Casa Albă.

„Sincer, dacă s-ar ajunge la folosirea lor, noi avem mai multe decât oricine altcineva”, a adăugat Trump, referindu-se la arsenalul nuclear al Statelor Unite. „Avem arme mai bune, mai noi, dar e ceva la care nici nu vrem să fim puși să ne gândim”, a mai zis președintele american.

Trump a ordonat în luna august a acestui an ca două submarine nucleare să fie poziționate strategic în apropierea Rusiei, ca răspuns la ceea ce el a numit remarci agresive ale lui Medvedev.

„A fost cu adevărat o persoană stupidă… a menționat cuvântul «nuclear»”, a spus Trump, adăugând ulterior: „Îi spun cuvântul cu N. Există două cuvinte cu N și nu ai voie să folosești niciunul dintre ele.”, a mai spus Trump marți.